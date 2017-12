A „n”-a împăcare dintre Prigoană şi Bahmuţeanu

Săptămâna Patimilor i-a adus împreună, pentru a „n”-a oară, pe Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană, a căror singură cale de comunicare, de la scandalul divorţului, au fost emisiunile TV, în cadrul cărora n-au ezitat să-şi „spele rufele murdare”. Se pare că amândoi au depus... armele, încă de săptămâna trecută, petrecând Paştele împreună, alături de cei doi copii ai lor, Mihai Maximus şi Eduard Gabriel.

Cuplul a avut parte de sărbători liniştite, alături de rude, întocmai ca o familie adevărată. Au stat cu toţii la masă, s-au înfruptat din bucatele tradiţionale şi au ciocnit ouă roşii.

Omul de afaceri a confirmat că Adriana s-a întors acasă, împreună cu cei doi copii ai cuplului, Edi şi Maximus, spunând că iubirea pentru cea de care a divorţat acum trei luni, pentru a patra oară, nu s-a stins. „Iubirea nu a dispărut ca să se refacă. Familia a revenit la domicilul conjugal. Atâta tot. Nu am fost certaţi, că nu am apucat să ne certăm. Nu ne-am împăcat, pentru că nu am fost certaţi”, a declarat Silviu Prigoană.

(C. S.)