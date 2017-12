A născut gemeni, acasă

Femeile din ziua de azi consideră că naşterea la domiciliu nu este indicată, deoarece nu o consideră o metodă sigură şi le este teamă de dureri. Medicii din Secţiile de Obstetrică-Ginecologie nu s-au mai confruntat de multă vreme cu astfel de cazuri, însă ieri au ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă două femei care au născut acasă. Ania Selim a născut un băieţel chiar cu zece minute de a ajunge ambulanţa la ea. „Nu m-am speriat deloc. Am simţit că mi se rupe apa, am strigat-o pe cumnata mea care a dat telefon la ambulanţă. Pînă să ajungă ambulanţa la Ovidiu, am născut. Băieţelul este sănătos şi abia aştept să ajungem acasă”, a spus Ania Selim. La cîteva ore după ce a Ania a fost consultată de către medicii care au vrut să se asigure că femeia nu a suferit leziuni în timpul naşterii, a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă o altă pacientă care a născut acasă, de data aceasta gemeni. „Nu am avut prea mulţi bani să merg la medic, aşa că mă aşteptam să nasc un singur copil, nu doi. Soţul meu m-a ajutat să nasc. Nu mi-a fost frică, pentru că am mai născut aşa, dar niciodată doi copii unul după altul. Fetiţele sînt bine, una are două kg, cealalată 2,5 kg”, a povestit Anica Tintea, de 38 de ani, din Valu lui Traian. Femeia mai are şase copii, dar numai o fetiţă în vîrstă de doi ani mai locuieşte cu ea. Ceilalţi se află fie la un centru de plasament, fie au fost înfiaţi de o familie care s-a stabilit în Israel, fie s-au căsătorit.