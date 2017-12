A noua victorie în campionat pentru CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa se aştepta la o replică bună din partea revelaţiei campionatului, Constam Buzău, şi a început în forţă meciul de sîmbătă. În faţa unei formaţii care nu cedase nici un set pe teren propriu în acest campionat, constănţenii au servit excelent în primele două parţiale, adjudecate cu 25-14 şi 25-16. Campionii au oferit o lecţie de volei în aceste două seturi, Firpo, Ashlei şi Lică profitînd la maximum de erorile buzoienilor la preluare, comise în special de Grigore şi Mititelu. Gazdele au avut o reacţie de orgoliu în setul al treilea, în care au condus cu 8-6, însă nu au reuşit să ţină ritmul pînă la final, cedînd parţialul cu 23-25 şi meciul cu 0-3. „Scorul spune totul, a fost o victorie rapidă. Eşecul Tomisului din campionatul trecut ne-a motivat ca să evităm o nouă surpriză. Cred că am fost peste ei la toate capitolele”, a spus centrul Petrişor Macovei la finalul partidei. „Am făcut diferenţa prin serviciul foarte bun şi prin faptul că am preluat mai bine ca ei. De aceea, am avut mai multe soluţii în atac. În plus, lor le-a lipsit jucătorul sîrb (n.r. - Nenad Miletici), care le-ar fi îmbunătăţit preluarea”, a explicat antrenorul Tomisului, Stelio De Rocco. „Tactic, Constanţa ne-a deranjat cu un serviciu foarte dificil, căruia nu i-am făcut faţă. De aici a venit şi o demobilizare a jucătorilor. Absenţa lui Miletici a fost determinantă. Cu el în teren, cred că reuşeam să echilibrăm jocul”, a declarat antrenorul buzoienilor, Marian Boldişteanu. Tomis a înregistrat a noua victorie în tot atîtea etape şi se pregăteşte pentru derby-ul cu Steaua, programat sîmbătă la Constanţa.

Au evoluat formaţiile: Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Macovei, Ashlei, Daivison şi Tănăsescu (au mai jucat Toronyai, Miseikis şi Voinea); Constam (antrenor Marian Boldişteanu): Parpală - Dorojan, Apostu, Afloarei, Grigore, Mititelu şi libero Tofan (a mai jucat M. Ţiboacă). Arbitri: Mirel Zaharescu şi Florin Dimachi (Galaţi).

Celelalte rezultate ale etapei a 9-a din Divizia A1 la volei masculin: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 3-1; Explorări Baia Mare - Remat Zalău 3-2; Rapid Bucureşti - U. Cluj 1-3; Ştiinţa Bacău - Unirea Dej 0-3; Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 0-3.

Clasament:

1. CVM TOMIS 9 9 0 27: 3 18

2. VCM Piatra Neamţ 9 8 1 24: 8 17

3. Dinamo Bucureşti 9 6 3 21:11 15

4. Constam Buzău 9 6 3 20:12 15

5. Explorări Baia Mare 9 6 3 21:16 15

6. Steaua Bucureşti 9 6 3 19:15 15

7. U. Cluj 9 4 5 17:19 13

8. Remat Zalău 9 3 6 17:20 12

9. Unirea Dej 9 2 7 11:23 11

10. Torpi Tg. Mureş 9 2 7 6:25 11

11. Ştiinţa Bacău 9 1 8 11:25 10

12. Rapid Bucureşti 9 1 8 7:24 10