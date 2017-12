A omis Iohannis să spună adevărul despre veniturile sale?

03:41:38 / 25 August 2015

Real Estate

RE, asta-i numele proprietatilor ce le ai, le inchiriezi si iei chirie. Acum vreo cinci ani m-am gindit sa devin Tax Preparer, adica sa fac taxele individualilor sau biznisurilor, pentru bani. Am dat o groaza de examene dar am devenit Enrolled Agent with IRS, asta insemnind ca IRS recunoaste ca stiu ce vorbesc cind este vorba de taxe. In USA RE este un business important. Multi indivizi au, pe linga casa lor, mai multe proprietati pe care le inchiriaza. Exista, legal, modalitatea de a scadea din suma totala de chirii, cheltuielile avute cu proprietatile. Daca esti intr-o pozitie importanta, nu te poti ocupa de RE, angajezi personal. Acestia vor salarii. Casele se depreciaza, si sistemul american permite sa scazi din venituri 1/27 din valoarea casei (anual) pe care o inchiriezi. Plus, decontezi si benzina pe care o consumi mergind la proprietati, deprecierea masinii si multe altele. Asa ca, declarind 35.000 euro la 150.000 euro incasati, il fac pe Dl Iohannis un om onest si businessman priceput. De asemenea articolul spune ceva despre cei ce se dau la altii fara prea multa cunostinta de cauza, domnule Tatian Iorga!