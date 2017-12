A omorât un pieton şi a fugit de la locul accidentului

ACCIDENT MORTAL. Poliţiştii de la Rutieră au reuşit, ieri după-amiază, să dea de urma unei femei în vârstă de 26 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu, care, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orelor 03.00, a lovit cu maşina un pieton şi a părăsit locul accidentului. Poliţiştii spun că totul s-a întâmplat pe Drumul Naţional 2 A, între Constanţa şi oraşul Ovidiu. Potrivit anchetatorilor, Daniela Secăreanu plecase de la o petrecere şi se îndrepta spre comuna Mihail Kogălniceanu, la volanul unui autoturism marca Cielo, cu numărul de înmatriculare CT 27 DBR. La un moment dat, spun oamenii legii, şoferiţa a acroşat cu partea din faţă a maşinii un bărbat care se afla pe carosabil, în urma coliziunii victima pierzându-şi pe loc viaţa. Oamenii legii spun că, în loc să oprească şi să sune la 112 ca să ceară ajutor, Daniela Secăreanu şi-a continuat drumul spre casă. Cadavrul a fost găsit pe şosea de un şofer, care a chemat imediat Poliţia. Oamenii legii au format mai multe filtre pe Drumul Naţional 2 A, însă nu au reuşit să identifice în trafic maşina implicată în accident.

CERCETĂRI. La locul coliziunii au sosit şi criminaliştii, care au ridicat probe de pe carosabil, în încercarea de a afla marca autoturismului care-l lovise pe Ion Vieru, de 42 de ani, din Constanţa. “Am găsit pe şosea mai multe bucăţi dintr-un stop. De asemenea, am descoperit o mască din plastic ce s-a desprins de sub bara din faţă a maşinii, în urma coliziunii. Pe această mască am văzut semnul uzinei “Daewoo” şi, imediat, am început să facem verificări pentru a afla ce modele ale constructorului respectiv au asemenea componente. În acest fel am stabilit că este vorba despre un Cielo şi am verificat lista tuturor persoanelor care deţin asemenea maşini. Bineînţeles că ne-am gândit în primul rând la localităţi aflate în apropierea locului producerii accidentului, printre care se numără şi comuna M. Kogălniceanu. Am găsit în această după-amiază (n.r. - ieri după-amiază) autoturismul în garajul femeii şi am văzut că stopul dreapta faţă este spart şi că masca lipseşte. În plus, am descoperit urme de sânge şi de păr sub maşină”, a declarat cms. Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR).

DOSAR PENAL. Oamenii legii au ajuns în gospodăria Danielei Secăreanu ieri după-amiază, în jurul orelor 14.30. “Femeia a declarat că şi-a dat seama că a lovit ceva, dar susţine că nu a ştiut că este vorba despre un om. Maşina va fi expertizată tehnic. De asemenea, se va efectua o expertiză traseologică. La momentul la care a fost găsită la domiciliu, aceasta nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice”, a precizat cms. Tudorel Dogaru, din cadrul SPR Constanţa. Oamenii legii spun că Daniela Secăreanu are permis de conducere din anul 2002 şi că, până acum, nu a mai avut abateri. Ea este cercetată, în stare de libertate, pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.