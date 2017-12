A opta zi de proteste în Piaţa Victoriei

08:39:57 / 08 Februarie 2017

Jegul si mizeria !

Topirea zapezii a scos la ivealā mizeria la propriu de pe strazile orasului nostru strābun si oameni de toate varstele, dar bine imbracatzi si pregatitzi, cu : fluiere, telefoane scumpe, pancarte biiine alcatuite / confectzionate, cu câini mai bine hrānitzi decât multzi oameni si dotatzi cu harnasament mai ceva, decât pentru caii de valoare, seara de seara, va facetzi veacul pe strazile Constantzei ! Mai bine punetzi mâna pe maturā, lopata si igienizatzi orasul la propriu, daca v-atzi propus ca sa facetzi ceva util pentru poporul roman, ca la vorbe mari, ne pricepem, suntem iscusitzi cu totzii ?! La ghenele de gunoi, sa nu îsi mai faca veacul rromii si totodata pe rromi sa-i indepartatzi pentru totdeauna de acolo ! Daca vretzi ca sa datzi dovada, ca vretzi sa schimbatzi in bine oamenii / societatea romaneasca, folositzi metoda exemplului, adica facetzi treaburi utile : maturatzi strazile , parcurile, trotuarele, ajutatzi oamenii neajutoratzi / nevoiasi, construitzi case celor care nu au.... ! In felul acesta ceilaltzi oameni , va vor respecta / aprecia si chiar vota ! Ca sa fie eliminate : putregaiul politic, excrocii politici, coruptzia, tâlharii si banditzii politici, sa ceretzi / sa cerem, pur si simplu, ca cei din fruntea statului : presedinte, ministri, parlamentari... , sa numai fie platitzi, adica sa fie eliminate salariile pentru ca au destule conturi in euro/dolari/lei si case/vile/masini... ! Noi, poporul, ne zbatem in saracie pe propria munca, am ajuns ca sa ne uitam cu jind la multzi nesimtzitzi si talhari de politicieni cum traiesc in lux pe : munca si banii nostrils, Rusineeeee, sa le fie, daca au rusine ?!