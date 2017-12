A parcat sau a plantat mașina în perete?

M-am tot gândit ce poate fi în capul șoferului care a parcat mașina în halul din imagine... Și nu îmi vine nimic în minte. Dacă posesorul mașinii este vecin cu proprietarul casei în care este înfipt autovehiculul, probabil are ceva de împărțit cu acesta din urmă. Sau, poate, cel care a parcat încearcă să protejeze intrarea în curtea vecinului de abundența de trafic pietonal din zonă... Astea ar fi singurele două variante în care putem să presupunem că parcagiul ratat are oareșce tentative de a-și folosi materia cenușie. Dacă niciuna dintre cele două presupuneri nu este adevărată, nu mai rămâne decât varianta C, în care șoferul este atât de inteligent încât nu poate manageria concomitent decât două gânduri. Primul: cum stopez scurgerea abundentă și permanentă de salivă din colțul gurii. Și al doilea: acum trebuie să opresc mașina oricum și oriunde, numai să ajung mai repede acasă. Dar varianta C este exclusă pentru că examinarea pentru permisul auto, nu-i așa, este atât de complexă încât nu li se permite decât celor cu IQ sub medie să ajungă în spatele volanului (totuși, teoria asta privind eliminarea subcalificaților din lista șoferilor este zdruncinată din temelii de numărul mare de analfabeți care au carnet deși nu au putut să citească vreuna din întrebările din examenul auto "de la sală").

Dacă găsiți exemple similare de boi/vaci care parchează, remiteți-le la adresa office@telegrafonline.ro. Vă mulțumim atât pentru efortul făcut, dar și pentru orice informație suplimentară legată de copitatele care au parcat ca-n ogradă.

