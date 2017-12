A patra ediţie a Mecahitech

Urmând tradiţia consacrată, pe 26 şi 27 septembrie 2012, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti - va organiza, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, cea de-a patra ediţie a Conferinţei Internaţionale MECAHITECH - „4th International Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges in Mechatronics, Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development\". Conferinţa, care va reuni 20 de reprezentanţi din Europa şi mai bine de 100 de participanţi din România, se va concentra pe teme din domeniul de mecatronică şi din cele conexe, precum: sisteme high-tech, micro mecatronice şi nano mecatronice; robotica, micro robotică şi nano robotică; modelare şi simulare; sisteme integrate de control inteligent; procesare de imagini şi imagistica pentru computer; sisteme biomedicale şi bio mecatronică, ş.a.m.d. După ce sunt evaluate de către evaluatorii prestigioşi din Comitetul Internaţional de Program, în urma unui proces de tip peer-review, lucrările de un înalt nivel ştiinţific care vor fi prezentate în cadrul conferinţei, se vor publica în Volumul Conferinţei şi în „Revista Română de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică” (http://www.incdmtm.ro/editura/revista/), indexată în Bazele de Date Internaţionale EBSCO şi SCOPUS. Evenimentul va fi organizat sub egida IEEE România, filială a celei mai mari asociaţii profesionale dedicate avansului tehnologic şi excelenţei tehnologice. Limba de comunicare la conferinţă va fi engleza. Pentru a vedea programul complet şi pentru a afla informaţii referitoare la înscriere, puteţi consulta: http://www.cefin.ro/mecahitech2012/?page_id=10.