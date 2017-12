A patra înfrângere consecutivă pentru naționala de volei feminin

07:00:07 / 20 Iunie 2015

noi santem romani

Dezastru, catastrofa, unde sant rezultatele remarcabile din perioada comunista cand terminam competitiile de mare amploare in primele cinci tari din lume si aveam numai 20.000.000 de locuitori. Tin minte ca la Olimpiada din 1976 ne-am intors cu medalia de argint la handbal si s-a considerat un esec, acum nici la turnee finale nu mai ajungem.Cum e in sport asa e in intreaga societate pe care indivizii o formeaza, si cum astia sant romani , e de inteles.