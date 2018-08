A patra semifinală consecutivă pentru Halep la Rogers Cup

Simona Halep, ocupanta primului loc în clasamentul WTA, a trecut, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de Caroline Garcia (Franţa, locul 6 WTA), în meciul din sferturile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Montreal. După o oră şi 29 de minute de joc, Halep a câştigat întâlnirea cu scorul de 7-5, 6-1, în setul secund tenismena constănţeană trecându-şi în cont cinci game-uri consecutive. Halep a avut o evoluţie foarte bună, reuşind mai multe lovituri aplaudate la scenă deschisă de spectatiori. Prin calificarea în penultimul act la Montreal, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 126.450 de dolari şi 350 de puncte WTA.

În semifinale, Halep o va întâlni pentru prima dată pe australianca Ashleigh Barty (locul 16 WTA), partida fiind programată sâmbătă seară, de la ora 20.00. Anul trecut, Halep a ajuns, de asemenea, în semifinale la Rogers Cup, atunci când competiţia s-a disputat la Toronto. Halep a obţinut trofeul la ediţia din 2016, tot la Montreal, iar în 2015 a pierdut în ultimul act în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în setul decisiv.

„Sunt foarte fericită şi cred că se vede asta pe faţa mea. M-am bucurat cu adevărat de acest meci, pentru că eram obosită înaintea lui. Dar am vrut doar să fiu relaxată şi să mă bucur de atmosferă şi am reuşit destul de bine. Meciul a fost de un nivel ridicat al tenisului. Am fost puternică pe picioare, chiar dacă sunt foarte obosite, dar din nou vreau să le mulţumesc tuturor pentru că a fost o atmosferă frumoasă şi unele mingi au fost incredibile”, a spus Halep, după încheierea jocului.