A patra victorie consecutivă pentru CVM Tomis

Trei echipe au rămas neînvinse după meciurile din cadrul etapei a 4-a a Diviziei A1 la volei masculin: Remat Zalău, Dinamo Bucureşti şi CVM Tomis Constanţa. Campioana ediţiei trecute are un punct în plus, deoarece Dinamo şi Tomis au obţinut una dintre cele patru victorii doar cu 3:2. Dacă formaţia constănţeană a pierdut punctul respectiv etapa trecută, pe teren propriu cu Unirea Dej, bucureştenii au avut emoţii tot acasă, la meciul de sâmbătă, cu Universitatea Cluj, care a condus cu 2:1 la seturi echipa care a câştigat Cupa României!

În etapa a 4-a, CVM Tomis a jucat, sâmbătă, în deplasare, cu Ştiinţa Explorări Baia Mare, şi s-a impus în număr minim de seturi: Baia Mare - Constanţa 0:3 (24:26, 23:25, 16:25). Scorul indică o victorie clară a formaţiei oaspete, însă nu a fost deloc aşa! În primul set, echilibrul s-a menţinut până la final, în avantaj fiind mereu constănţenii, care s-au impus în prelungiri. Băimărenii au început mult mai hotărâţi actul al doilea, pe care l-au condus până la punctul 21, când oaspeţii au egalat şi au înclinat balanţa setului în favoarea lor. În fine, setul al treilea n-a avut istoric, gazdele cedând pasul după al doilea time-out tehnic. „Am început meciul foarte concentraţi şi am fost superiori pe finalul primelor două seturi. Doar în cel de-al doilea set am avut o cădere, însă ne-am revenit imediat”, a declarat Milen Uzunov, directorul sportiv al CVM Tomis. „Este o victorie importantă, într-un meci în care numai în setul al doilea am fost conduşi. Din păcate, ghinionul ne urmăreşte în continuare, pentru că s-a mai accidentat un jucător!”, a spus internaţionalul Cristian Chiţigoi, utilizat ca universal în această partidă. „Joc acolo unde are nevoie antrenorul, nu are importanţă pentru mine. Joc şi libero dacă este nevoie!”, a adăugat Chiţigoi.

Au evoluat pentru CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Spînu, Macovei, Bahov, Plotyczer şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Janosik, Ditlevsen şi Merkushev). Mark Plotyczer s-a accidentat la genunchi pe finalul primului set şi a fost înlocuit de Merkushev. Britanicul va afla astăzi cât de gravă este accidentarea. Meciul a fost arbitrat de Nicolae Cristea (Cluj) şi Cornel Malaxia (Bucureşti).

Celelalte rezultate din etapa a 4-a: Steaua Bucureşti - SCM U. Craiova 3:1 (25:19, 25:20, 25:27, 25:15); Unirea Dej - CSM Bucureşti 3:1 (25:19, 25:27, 25:13, 25:20); CSMU LPS Suceava - VCM LPS Piatra Neamţ 0:3 (22:25, 12:25, 21:25); Dinamo Bucureşti - U. Cluj 3:2 (25:16, 22:25, 22:25, 25:19, 15:6); Remat Zalău - Torpi Tg. Mureş 3:0 (25:16, 25:13, 25:14).

Clasament

1. Remat Zalău 4 4 0 12: 1 12

2. Dinamo Bucureşti 4 4 0 12: 3 11

3. CVM Tomis 4 4 0 12: 4 11

4. U. Cluj 4 3 1 11: 7 8

5. Unirea Dej 4 2 2 9: 7 7

6. VCM Piatra Neamţ 4 2 2 7: 6 6

7. Steaua Bucureşti 4 2 2 7: 7 6

8. Explorări Baia Mare 4 1 3 5: 9 4

9. CSM Bucureşti 4 1 3 5: 9 3

10. SCM U. Craiova 4 1 3 4:10 3

11. Torpi Tg. Mureş 4 0 4 3:12 1

12. CSMU LPS Suceava 4 0 4 0:12 0