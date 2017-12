A pierdut 13.500 dolari în urma unei fraude pe eBay

Un american a pierdut 13.500 de dolari, bani cu care plătise un autoturism sport comandat online, în urma unei fraude pe site-ul de licitaţii eBay, care a afectat alţi patru clienţi ai Bank of America. Bărbatul originar din Austin, în vârstă de 45 de ani, a efectuat transferul de bani în 20 noiembrie, dar nu a primit niciodată produsul comandat. Acesta a fost prima din cele cinci victime ale unui escroc din California, care, în decurs de cinci zile, a strâns în contul său personal aproape 60.000 de dolari din fraude bancare. Reprezentanţii Bank of America au fost înştiinţaţi de activitatea ilegală a deţinătorului respectivului cont în 4 decembrie şi l-au blocat, însă infractorul extrăsese deja mai mult de 45.000 de dolari. Poliţiştii californieni l-au arestat, miercurea trecută, pe suspectul Rafael Berger de 22 de ani, care şi-a deschis un cont la Bank of America în 13 noiembrie 2009. Procurorii de caz au arătat că tânărula folosit un paşaport danez şi un buletin false pentru a-şi deschide contul. Reprezentanţii Bank of America au crezut, iniţial, că au de-a face cu o grupare infracţională din România. Aceştia investighează alte 20 de cazuri recente de fraude bancare.