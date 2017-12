A plouat cu premii la Cambridge School, la concursul de discurs public

Elevii Liceului Teoretic Educational Center - Cambridge School of Constanța au participat la faza locală a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză, găzduită de Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța. „National Public Speaking Competition in English“ este un concurs organizat anual de Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză din România, asociație afiliată la organizația internațională The English Speaking Union, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Tema ediției cu numărul XXII a competiției a fost ”Integrity has no need of rules”. Cei 26 de elevi Cambridge au susținut discursuri pe această temă, iar câștigătorii locurilor I și II s-au calificat pentru faza județeană, care va avea loc în luna februarie 2016. Elevii de la Cambridge School of Constanța au fost coordonați de prof. Costin Oancea, prof. Clementina Chiru Straton, prof. Doina Verdeș, prof. Ștefania Bălașa și prof. Mihaela Oancea.

Premiul I a fost obținut de elevii Alexia Chiru, Miruna Bădescu, Răzvan Idu, Cristina Bînzari, Maria Alexa, Jessica Bînzari, Matei Hoștină, Ana Michelle Tutor, Eleana Aya Aljundi, Bărbuleasa Albert, Marija Josifora, Nour Rezk și Smaranda Bârcă. Premiul al II-lea: Ahyun Kim, Diana Sima, Patrick Andrei Cioranu, Sara Labeș, Sophia Lupașcu, Matei Popescu, Maria Tătaru, Anita Marcu, Rosemary Aljundi și Jasmin Azizi. Mențiuni: Meral Abibula, Ștefania Crețu și Cătăin Ispas. În total, 23 de elevi de la Liceul Teoretic Educational Center - Cambridge School of Constanța s-au calificat pentru etapa județeană.