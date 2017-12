A promis primul transplant de cap uman, acum vrea să încerce un transplant de creier

09:04:14 / 20 Noiembrie 2017

TRANSPLANTUL SI POLITICIENII

Stirea despre aceasta extraordinara realizare stiintifica , i-a umplut de fericire si optimism pe politicianistii din Romania . Avand creierele uzate de atatea eforturi intelectuale , puse in slujba patriei , vor putea , in cazul schimbarii capetelor sau creierelor sa ne duca si pe mai departe din succes in succes . Tot atat de optimisti se arata si cei care nu au avut creier deloc . Problema este , de unde se vor procura atate creiere . Credem ca savantii se gandesc deja si la rezolvarea acestei probleme si probabil ca vor apela la creierul genialului nostru ministru Liviu Pop care , in intrecere cu Dumnezeu va face sute de scoli in urmatorii sase ani . Creierul acestuia va fi insamantat sub forma de celule in pamantul prelucrat cu balegar de ministrul agriculturii , dl Daia si dupa recoltarea productiei , creierele vor putea fi montate pe banda rulanta in capetele deja goale ale celor in cauza . Daca materia prima nu va ajunge , se va apela si la Ecaterina Andronescu . Se pare ca exista pericolul ca politicianistii nostri sa mai astepte , prioritate , dupa cum se vede , o au marile puteri Rusia si China . Oricum, ramanem optimisti . Pana la urma , in urma masurilor luate de guvern pentru inbunatatirea sistemuului medical , sa ia fiinta si in Romania o sectie specializata in acest domeniu si care se va bucura si de sprijinul si colaborarea abatorului central din Bucuresti .