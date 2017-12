A provocat un accident şi a fugit

O persoană a fost rănită, ieri după-amiază, în urma unui accident rutier produs în municipiul Constanţa, în jurul orelor 15.00. Potrivit anchetatorilor, un bărbat a condus pe strada Steagului un autoturism marca BMW, înmatriculat în Bulgaria, cu numărul X 3637 AP. Ajuns la intersecţia cu strada Crinului, au stabilit poliţiştii de la Rutieră, acesta nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Renault, înmatriculat CT 03 ETF, condus regulamentar de Marius Buzărnescu, de 23 de ani. „Am auzit o bubuitură puternică şi am ieşit din casă pentru a afla ce s-a întâmplat. Am văzut cele două maşini pe trotuar, acolo unde au ajuns după ce s-au lovit. Bine că nu trecea nimeni pe acolo, că acum era mort. Am văzut că nimeni nu a fost rănit grav”, a declarat un martor. În urma impactului, un pasager din BMW a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru a primi îngrijiri medicale.

A FUGIT Când au sosit la locul accidentului, poliţiştii de la Rutieră au constatat că şoferul BMW-ului este de negăsit, acesta abandonându-şi maşina şi părăsind locul accidentului imediat după impact. Oamenii legii au început imediat verificările pentru identificarea şi prinderea lui. Anchetatorii spun că, după aproximativ o oră, un bărbat de 58 de ani s-a prezentat la sediul Poliţiei Rutiere Constanţa şi a declarat că el ar fi condus BMW-ul şi că a fugit de la locul coliziunii pentru că s-a speriat. Poliţiştii continuau, aseară, ancheta pentru a stabili dacă afirmaţiile bărbatului sunt reale, aceştia având suspiciuni că altcineva s-ar fi aflat, de fapt, la volanul maşinii. Martorii spun că în zonă au loc destul de des accidente rutiere. „În toată zona asta se produc tamponări pentru că şoferii merg cu viteză şi nu acordă prioritate”, a declarat un bărbat. Poliţiştii de la Rutieră continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul rutier şi cine s-a aflat la volanul BMW-ului.