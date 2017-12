A rămas fără un picior după ce a fost călcată de tren

O femeie în vârstă de 66 de ani, din Mangalia, a fost la un pas să-și piardă viața, sâmbătă seară, în jurul orei 19.00. Polițiștii de la Transporturi Feroviare (TF) Mangalia spun că aceasta a încercat să traverseze șinele de cale ferată pe la o trecere situată în apropierea străzii Portului, moment în care a fost lovită de o garnitură de tren care efectua manevre în zona respectivă. Mecanicul de pe locomotivă le-a spus anchetatorilor că a văzut-o pe femeie în ultima clipă și a frânat brusc, dar nu a reușit să evite impactul. Victima a fost prinsă sub roțile trenului. În urma apelului la 112 au sosit, în scurt timp, o ambulanță, polițiștii de la TF Mangalia, dar și pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au fost chemați să ajute la scoaterea femeii de sub tren. După ce aceștia au dirijat locomotiva, care a dat înapoi, medicii au tras victima pe marginea căii ferate. Spre surprinderea tuturor, aceasta trăia. Cadrele medicale au spus că femeia era în stare de șoc, dar conștientă. Din păcate, în urma accidentului, femeia a rămas fără un picior. Ea a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde medicii au supus-o imediat unei intervenții chirurgicale. Pentru a-i salva viața, ei au fost nevoiți să-i amputeze un picior. Potrivit anchetatorilor, și celălalt membru inferior a fost rănit, însă leziunile suferite nu au fost foarte grave. Polițiștii au pornit cercetările și au stabilit că victima a traversat calea ferată fără să se asigure că drumul este liber și, din cauza neatenției, a fost izbită în plin de tren. Ea a apucat să le spună oamenilor legii că obișnuiește să treacă des prin acea zonă, care nu este foarte circulată, fiind linie CF industrială, însă niciodată nu i s-a întâmplat să nu audă trenul venind. Femeia a rămas internată în spital sub supraveghere medicală.