A rămas încarcerat în urma unui impact frontal

Neatenția unui șofer a trimis, ieri, pe patul de spital trei persoane, printre care și un copil de numai cinci ani. Totul s-a petrecut, ieri după-amiază, în jurul orei 14.30, pe Drumul Național 22 (Constanța - Tulcea), în apropierea localității Tariverde. Protagonistul accidentului este un tânăr de 25 de ani, din Tulcea, care se deplasa pe DN 22, cu un autoturism marca Mazda, cu numărul de înmatriculare TL 07 BUM, dinspre Constanța către Tulcea. Ajuns în apropiere de Tariverde, într-o curbă, șoferul nu a adaptat viteza și a pierdut controlul mașinii. În secundele următoare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un Opel, care a fost proiectat în parapetul de protecție de pe marginea șoselei. Șoferul Opelului, un bărbat de 31 de ani, a rămas încarcerat în mașină. Soția și fetița lui, de cinci ani, au fost, de asemenea, rănite. Martorii au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. La locul impactului au ajuns polițiștii de la Rutieră, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, un echipaj de descarcerare, dar și trei ambulanțe.

„A FĂCUT.... BUM“ Militarii au intervenit și l-au scos pe șoferul Opelului dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Victimele au fost stabilizate și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, pentru îngrijiri medicale. Martorii accidentului spun că tânărul circula cu viteză mare. „M-a depășit înainte de curbă și avea viteză destul de mare. Ulterior a pierdut controlul și a intrat pe contrasens. După ce m-a depășit m-am uitat la numărul lui de înmatriculare: BUM... Și chiar mă gândeam ca nu cumva să facă... bum. Iată că asta s-a și întâmplat...“, a declarat șoferul unui tir.

CU MAȘINA ÎN ȘANȚ După aproximativ două ore, polițiștii au fost solicitați să intervină la un alt accident petrecut pe Drumul Județean 228, în localitatea Culmea. Apelul la 112 anunța că un autoturism s-a răsturnat și o persoană este rănită. Potrivit polițiștilor de la Rutieră, o șoferiță, de 21 de ani, se deplasa dinspre Hanul "Kartali" către Penitenciarul Poarta Albă. La un moment dat, tânăra a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat în câmp. „Am văzut mult praf și am oprit mașina imediat. În autoturism se aflau două persoane, dar numai șoferița era rănită. Am sunat la 112 și am cerut ajutor“, a declarat un turist. Victima a fost transportată la SCJU Constanța, pentru investigații medicale.