A recunoscut furtul abia în faţa instanţei

Un bărbat în vârstă de 25 de ani, arestat pentru furt calificat, a apărut, la sfârşitul săptămânii trecute, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa pentru a-şi susţine recursul declarat împotriva arestării lui. Mădălin Dumitru Stan, din Agigea, a surprins instanţa în momentul în care a recunoscut că a furat mai multe bijuterii, produse cosmetice şi un aparat foto digital dintr-un imobil situat pe strada Cişmelei, din Constanţa. „Până acum am negat că am furat pentru că nu voiam să merg la închisoare, dar m-am gândit mai bine şi am zis să recunosc totuşi ce am făcut!”, le-a spus Stan judecătorilor. El le-a cerut să fie cercetat în libertate, însă instanţa i-a respins cererea. Anchetatorii spun că, în ziua de 13 martie, Mădălin Dumitru Stan a furat bunurile Marcelei Ursu după ce a intrat pe fereastră în casa femeii. Paguba cauzată se ridică la 5.000 de lei şi nu a fost recuperată.