A renunţat la calculatorul vechi şi i se va curăţa casa gratuit!

Curăţenia de primăvară este în plină desfăşurare şi fiecare persoană încearcă, înainte de sărbătorile pascale, să facă ordine în casă, curte sau în jurul blocurilor. Dacă aţi constatat că aveţi în casă diferite aparate electrice care sunt defecte şi nu ştiţi cum să vă debarasaţi de acestea, puteţi apela la cele cinci centre de colectare a deşeurilor şi echipamentelor electrice şi electronice (DEEE) deschise în Constanţa, respectiv: şos. Mangaliei, în zona Complexului Comercial Billa; str. Adamclisi, zona Complexului Brotăcei; str. Cişmelei, la intrarea spre Şcoala nr. 29; str. I.C. Brătianu, în zona Complexului Cora, şi str. Unirii, zona Complex Adivin. Pentru a-i îndemna pe constănţeni să renunţe la aparatura veche şi să o colecteze în mod selectiv, conform prevederilor legislaţiei europene, companiile Polaris M Holding şi Gremlin, cu sprijinul Primăriei Constanţa, al Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi al Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu, au derulat campania „Hai să facem împreună curăţenia de primăvară!”. În weekend-ul trecut (11 şi 12 aprilie), cei care au aruncat DEEE la unul dintre centrele de colectare din Constanţa au primit pe loc o mătură cadou, dar au şi avut ocazia să se înscrie la o tombolă. Tragerea la sorţi a avut loc sâmbătă, de la ora 17.00, la centrul de colectare de pe bulevardul I.C. Brătianu. Deşi vremea a fost mohorâtă, la tombolă au fost prezenţi mai mulţi constănţeni care au vrut să vadă dacă sunt norocoşii câştigători ai unui aspirator de mână, unui mop cu aburi, unui aspirator fără sac sau al marelui premiu, o şedinţă de curăţenie profesională la domiciliu. Din păcate, niciunul dintre cei prezenţi nu s-a numărat printre câştigători. „Cel mai mult m-aş fi bucurat de şedinţa de curăţenie profesională, pentru că nu am apucat să termin treaba şi m-ar fi scutit de multă muncă. Dar oricum, după ce am aruncat maşina veche de spălat, am mai mult loc în balcon”, a spus Cristina, una dintre constănţencele care au fost prezente, sâmbătă, la tombolă.

CÂŞTIGĂTORII AU FOST ANUNŢAŢI PRIN TELEFON, IAR ASTĂZI VOR INTRA ÎN POSESIA PREMIILOR

CONSTĂŢENII, MAI RESPONSABILI Peste 100 de constănţeni s-au înscris cu cel puţin un obiect DEEE stricat în competiţia pentru unul dintre cele patru premii. „Pot să vă spun că cel mai mult s-au colectat televizoare, cred că au fost 40-50 adunate în toate cele cinci centre de colectare, maşini de spălat şi monitoare vechi de calculator. Din experienţa pe care o avem, alături de colegii de la Polaris, din anii precedenţi, constănţenii au devenit din ce în ce mai receptivi la aceste acţiuni. Cred că trebuie doar să le punem la dispoziţie modalităţile prin care aceste activităţi să le fie accesibile, iar atunci devin foarte receptivi”, a declarat reprezentantul companiei Gremlin, Ana Stoican. Totodată, cetăţenii au apelat numărul de telefon 0757.777.097, pus la dispoziţie de organizatori, pentru a solicita preluarea gratuită a aparaturii stricate de la domiciliu. De menţionat că acest serviciu a fost pus la dispoziţia constănţenilor doar în cadrul campaniei.

Chiar dacă cele două zile ale campaniei au ajuns la final, constănţenii care au acasă DEEE pot să scape de ele dacă le duc la unul dintre cele cinci centre de colectare care sunt dechise tot timpul anului, între orele 8.00 şi 16.00.

Ei sunt câştigătorii

Câştigătorii acestei ediţii a campaniei sunt: Nadiran M. - a depus un mixer şi un prăjitor de pâine şi a câştigat un aspirator de mână; Mircea Racichim - a aruncat o maşină de spălat şi a primit un mop cu aburi; Sorin Andrei Grigore - a renunţat la cinci monitoare de calculator şi a câştigat un aspirator fără sac. Premiul cel mare a ajuns la Caraman Sirma, care a colectat o unitate de calculator şi a primit cadou o şedinţă de curăţenie profesională la domiciliu.