A renunţat la greva foamei

După aproape trei zile, angajatul societăţii constănţene Oil Terminal care a intrat în greva foamei de miercuri după-miază a decis să renunţe la această formă de protest. „Am încetat greva foamei de sâmbătă după-amiază, în urma unei discuţii pe care am purtat-o cu managerul general al companiei, Silviu Wagner, în care am decis să ne întâlnim din nou peste o săptămână, pentru a ajunge la o înţelegere”, a declarat Alexandru Brânzeiu, de 37 de ani. Reamintim că bărbatul a intrat în greva foamei miercuri după-amiază, nemulţumit de faptul că salariaţii nu şi-au primit prima de Crăciun, deşi aceasta era inclusă în contractul colectiv de muncă. De asemenea, el este nemulţumit şi de faptul că salariile au scăzut ca urmare a reducerii săptămânii de lucru de la cinci, la patru zile. „În loc de 1.800 - 2.000 de lei cât luam până acum (în funcţie de orele muncite), voi lua 1.500 - 1.600 de lei, poate chiar şi mai puţin”, a afirmat Brânzeiu. Potrivit liderului Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe, ca urmare a reducerii săptămânii de lucru, salariile angajaţilor vor scădea cu 25% şi chiar cu 35%. „Împreună cu un alt lider al Sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne, am discutat cu salariatul nostru şi l-am convins să renunţe la acest protest care îi punea sănătatea în pericol. Implicarea conducerii sindicatului în soluţionarea problemei mă face să cred că în cadrul companiei se va aşterne liniştea mult aşteptată”, a spus managerul Oil Terminal, Wagner. În ultimii ani, conducerea Sindicatului Oil Terminal a declanşat numeroase proteste, cerând majorarea salariilor angajaţilor companiei. Solicitările sindicaliştilor au fost respinse de reprezentanţii Oil Terminal, care au declarat că situaţia economică a societăţii nu permite noi majorări salariale.