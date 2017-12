A renunţat la management în favoarea gastronomiei

Alegerea unei cariere, a unei meserii pe care să o practicăm pentru restul vieţii, nu este niciodată uşoară, de multe ori întâmplându-se ca prima alegere să nu fie cea mai potrivită. În acest caz, singura soluţie care îţi rămâne este să o iei de la început şi să găseşti ceva care să ţi se potrivească. Aşa a făcut şi Irina Pavel, absolventă a Cursului de calificare în meseriile de bucătar şi ospătar organizat de Fundaţia „Ing. Niculae Nejloveanu”. „Am absolvit Facultatea de Management Turistic şi comercial din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Constanţa şi am şi lucrat, timp de cinci ani, ca manager. Pentru că pasiunea mea este gastronomia şi pentru că vreau să am propria afacere, am ales să renunţ la meseria mea şi să-mi schimb cariera”, povesteşte Irina. Ea a adăugat că decizia de a renunţa la un loc de muncă bine plătit pentru a o lua de la început nu a fost uşoară, însă perspectiva de a avea o carieră într-un domeniu care o pasionează a ajutat-o în luarea deciziei. Aşa se face că, în februarie 2010, s-a înscris la cursul organizat de Fundaţia „Ing. Niculae Nejloveanu”. După aproximativ cinci luni de pregătire intensă, Irina, alături de alţi 14 cursanţi, a absolvit Cursul de calificare în meseriile de bucătar şi ospătar. „În cele cinci luni de pregătire am făcut practică timp de şapte ore pe zi, în fiecare zi, la Restaurantul „La Proţap”. Acum am fost angajată ca bucătar la un hotel de patru stele din staţiunea Mamaia”, spune Irina. Pe viitor, ea intenţionează să îşi deschidă un restaurant. „Aceasta este a treia serie de cursanţi care urmează Cursul de calificare în meseriile de bucătar şi ospătar organizat de unitatea noastră. Din cei 15 absolvenţi, 11 sunt deja angajaţi”, a declarat binecunoscutul maestru bucătar, ing. Niculae Nejloveanu. Ceremonia de absolvire a avut loc ieri, la Hotelul Balada Nej, din Constanţa. Printre viitorii bucătari şi ospătari se numără patru absolvenţi de facultate şi trei studenţi, care au decis să-şi schimbe cariera.