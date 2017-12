A scăpat teafăr

Un tînăr constănţean a scăpat ca prin minune după ce motocicleta pe care o conducea a izbit în plin un autoturism. Incidentul s-a petrecut, ieri după-amiază, în jurul orei 17.30, pe strada Soveja, din Constanţa. Martorii spun că tînărul se afla la bordul unei motociclete Suzuki, înmatriculată cu numărul CT 28 GRS şi se deplasa către piaţa Tomis III, dinspre zona Eden. Ajuns în dreptul galeriilor Soveja a intrat în spatele unui autoturism Opel Astra, cu numărul CT 21 ADL. „Mă încadrasem să fac stînga pe strada Ştefăniţă Vodă, cînd la un moment dat am simţit o lovitură puternică din spate. Am coborît din maşină şi am văzut că mă lovise o motocicletă”, a declarat şoferiţa Opel-ului. În urma impactului, motococlistul a fost aruncat la cîţiva metri pe asfalt, dar din fericire a scăpat nevătămat. Totuşi tînărul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa pentru investigaţii medicale amănunţite. Motociclistul susţine că a observat autoturismul prea tîrziu şi nu a mai putut să evite coliziunea.