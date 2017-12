A scăzut inflaţia în Zona Euro

Rata anuală a inflaţiei în Zona Euro a scăzut în ianuarie la 2,6%, de la 2,7% în decembrie, conform unei estimări publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În pofida scăderii, rata inflaţiei a rămas peste ţinta avută în vedere de Banca Centrală Europeană (BCE), care vrea să menţină creşterea preţurilor sub, dar în apropiere, de două procente. În UE, rata anuală a inflaţiei a scăzut în ianuarie la 2,9%, de la 3% în decembrie. Ţările cu cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei au fost Ungaria (5,6%), Estonia (4,7%), Slovacia şi Polonia (ambele cu 4,1%). România a înregistrat în ianuarie o rată a inflaţiei de 2,8% faţă de 3,2% în decembrie. În schimb, România se situează în continuare pe primul loc în UE atunci când este vorba de creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni, cu un avans de 5,5%, urmată de Estonia (5%) şi Marea Britanie (4,4%). La polul opus se situează Suedia şi Irlanda (ambele cu 1,3%) şi Slovenia (2,1%).

BCE a anunţat că a împrumutat 800 de bănci cu 529,53 de miliarde de euro, pe trei ani, într-o nouă încercare de restabilire a încrederii în instituţiile financiare europene, al doilea program, după cel din luna decembrie, când băncile au primit 489 miliarde euro. Un număr de 800 de bănci au beneficiat de operaţiunea de refinanţare pe termen lung, de 1.092 de zile. Măsura urmăreşte întărirea băncilor, care vor fi astfel încurajate să finanţeze creditele pentru consumatori şi sectorul de afaceri.

O altă veste bună vine din Grecia, unde Guvernul a început să implementeze măsurile dure de austeritate necesare pentru a primi pachetul de finanţare externă de la UE şi FMI, reducând marţi seara salariul minim mediu cu 22%, la 751 euro, şi pensiile de peste 1.300 euro cu 12%. Guvernul a aprobat reducerea salariului minim şi scăderea pensiilor din sistemul public în cadrul pachetului de măsuri convenit cu instituţiile finaiciare internaţionale, în timp ce parlamentul aproba un nou set de măsuri suplimentare. Astfel, guvernul elen a impus o scădere de 22% a salariului minim mediu lunar, la 751 euro. Pentru persoanele cu vârsta sub 25 de ani, salariul minim a fost redus cu 32%. În plus, Grecia a impus îngheţarea salariilor pentru anumtie categorii profesionale până când şomajul va scădea sub 10%, de la 21% în prezent. Totodată, plăţile lunare în contul pensiilor ce depăşesc 1.300 euro vor fi reduse cu 12%, iar aşa-numitele pensii suplimentare, plătite din contribuţiile voluntare ale angajaţilor, au fost reduse cu până la 30%.