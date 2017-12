A scăzut numărul de donatori de sânge față de anii trecuți

Numărul donatorilor de sânge a fost mai scăzut în acest an, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, față de anii trecuți, a declarat directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București, dr. Doina Goșa. În toată săptămâna înainte de Crăciun au fost puțini donatori. ”Ne-am descurcat în zilele Crăciunului, ne descurcăm și în zilele de Revelion, pentru că mai avem ceva stoc. Au fost mulți donatori în perioada aceea cu tragedia de la „Colectiv“ și ne-am mai păstrat stoc, plus că am mai luat din țară de la anumite centre. Nu avem probleme acum cu sângele. Estimez că și în țară a scăzut numărul de donatori în această perioadă”, a declarat medicul, citat de Agerpres. Întotdeauna numărul de donatori este scăzut în preajma Sărbătorilor, pentru că oamenii pleacă în vacanță și nu mai vin să doneze. ”Parcă anul acesta, în această perioadă, a scăzut numărul de donatori mai mult decât în anii trecuți. Este nevoie de B negativ. Problema este cu grupele rare cu RH negativ”, a explicat medicul.