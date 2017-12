A scăzut preţul ţiţeiului, creşte profitul companiilor aeriene

Operatorii aerieni anunţă, în avans, că ies pe plus anul acesta şi că au pus deoparte şi pentru anul viitor. Aşadar, potrivit Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), operatorii vor înregistra câștiguri-record în acest an și un avans de încă 25% anul viitor, datorită creșterii economiei mondiale și ieftinirii combustibilului, potrivit Bloomberg. Profiturile s-ar ridica, cumulat, la 19,9 miliarde de dolari, față de 18 miliarde de dolari cât a prognozat IATA în iunie, iar anul viitor câștigurile ar putea urca la 25 miliarde de dolari. În 2013, profitul s-a ridicat la 10,6 miliarde de dolari. Prețul combustibilului, care anterior reprezenta 40% din costurile totale, va înregistra anul viitor o proporție mult mai scăzută din aceste costuri, încurajând un declin de 5,1% al tarifelor înainte de taxe, a estimat IATA. „Prognoza privind industria aeriană se îmbunătățește. Economia mondială continuă să se redreseze, iar scăderea prețului țițeiului va îmbunătăți rezultatele financiare ale companiilor aeriene”, a afirmat directorul general al IATA, Tony Tyler. Turbulențele politice, conflictele regionale și încetinirea creșterii economice în unele state continuă să afecteze avansul industriei aeriene. La bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent a scăzut anul acesta cu 40%, iar Tony Tyler se așteaptă ca, anul viitor, cotația medie a barilului de țiței să se situeze la 85 de dolari, fiind pentru prima dată din 2010 când prețul ar scădea sub 100 de dolari. Numărul pasagerilor transportați va ajunge la nivelul-record de 3,5 miliarde în 2014, a estimat IATA. Cele mai semnificative câștiguri ar urma să le înregistreze operatorii aerieni din America de Nord - 11,9 miliarde de dolari în 2014 și 13,2 miliarde de dolari în 2015, în timp ce firmele europene ar putea raporta profituri de 2,7 miliarde de dolari anul acesta și de patru miliarde de dolari anul viitor.