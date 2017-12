A scăzut producția de lapte în România

16:46:20 / 30 Iulie 2015

NESTIINTA

D-na Cristina ,cred in nestiinta doniei tale si in nepriceperea la productia de lapte si la produsele din lactate,. Dar daca esti dusa cu sania nu mai scrie articole cu asemenea anomalii,. Fara sa te JIGNESC invata cel putin de ASTAZI 30 iulie 2015 ca LAPTELE SE EXPRIMA IN HECTOLITRI, IAR UNELE PRODUSE LACTATE CUM AR FI; SMANTANA, UNTUL, BRANZA,CASCAVALUL etc. IN KILOGRAME.,Nu mai fi NATANGA si scrie corect ca sa inteleaga si GENERATIILE de dupa 1989 ale CAPITALISMULUI AMERICAN.