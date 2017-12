Familiile celor doi angajaţi de la Petromidia care şi-au pierdut viaţa în incendiul de joi noapte sunt încă în stare de şoc. Operatorul Vasile Rusu, în vârstă de 39 de ani, era aşteptat acasă de soţia sa şi de cei trei copii – două fetiţe în vârstă de cinci şi şapte ani şi un băieţel de nouă ani. „A plecat joi după-amiază la serviciu. Lucra în tura a doua, de la 14.30 până la 22.30. Totul s-a întâmplat exact în momentul în care se pregătea să plece de acolo şi să vină acasă. Nu-mi vine să cred că l-am pierdut. M-a sunat ieri noapte (n.r – joi noapte) fratele meu, care lucrează tot la rafinărie, şi mi-a spus „Fii tare! Vasilică a murit!”. Fratele meu ar fi trebuit să intre în tura III, să-l schimbe pe soţul meu. Când a ajuns acolo, a văzut dezastrul. Mi s-au înmuiat pur şi simplu picioarele şi am început să plîng. Nu-mi venea să cred. Mă uitam în gol şi nu puteam să înţeleg cum a fost posibil ca aşa ceva să se întâmple”, povesteşte Virginia Rusu. Femeia spune că soţul ei era schimbat de câteva zile. „A avut două zile în care nu a fost el însuşi. Era gânditor, părea mereu departe. Era supărat... Se purta ciudat şi nu am înţeles de ce. Probabil că simţea el ceva... Joi după-amiază, când a plecat spre serviciu, s-a întors din drum. Se vedea că e şovăitor, că e îndoit... Parcă îşi dorea să rămână acasă... Poate a simţit că se va întâmpla ceva, dar nu mi-a spus nimic. În restul zilei nu m-a sunat şi nu mi-a trimis niciun mesaj”, spune femeia. Vasile Rusu lucra de aproape 20 de ani la rafinăria de la Năvodari. „În tot timpul ăsta a muncit acolo. Niciodată nu şi-a schimbat slujba. Acolo era angajat când l-am cunoscut eu, acolo a pierit...”, a adăugat soţia acestuia. Acum, femeia se gândeşte cu groază la viitor. Are de crescut trei copii şi nu ştie cum va reuşi să reziste. „Nu am idee ce urmează să fac, cum o să mă descurc... Eu nu lucram nicăieri, stăteam acasă şi aveam grijă de copii. Ne-am ridicat casa asta, ne-am pus pe picioare gospodăria, am crezut că o să trăim liniştiţi...”, mărturiseşte Virginia Rusu.