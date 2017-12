A spart o maşină ca să aibă bere la meci

Un bărbat din Techirghiol a fost prins, ieri după-amiază, în flagrant, de lucrătorii Secţiei 1 Poliţie, în timp ce jefuia o Dacia 1310, aflată în parcarea fast-food-ului „McDonald’s” din zona Delfinariu. Potrivit anchetatorilor, Mihalache Moldoveanu a reuşit să deschidă portbagajul autoturismului folosind chei potrivite. „Am şi eu Dacie şi am folosit cheile maşinii mele. Am aşteptat ca proprietara automobilului şi copilul ei să intre în McDonald’s. M-am apropiat de maşină, m-am uitat în jur ca să fiu sigur că nu mă vede nimeni, iar apoi am deschis portbagajul. Eu voiam să fur benzină, dar am găsit acolo un bax cu bere „Heineken” şi am luat băutura”, a povestit hoţul, care nu a putut rezista ispititoarei mărci olandeze. Omul a mărturisit în timpul audierilor că avea de gînd să savureze berea şterpelită la meciul disputat aseară de echipa de fotbal Steaua Bucureşti în compania formaţiei poloneze Zaglebie Lubin. Ghinionul microbistului însetat a fost că oamenii legii, care se aflau în patrulare în zona respectivă, l-au zărit şi l-au prins exact în momentul în care se pregătea să-şi ia tălpăşiţa. Mihalache Moldoveanu va fi cercetat în stare de libertate pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii spun că bărbatul nu se află la prima ispravă de acest gen, el avînd la activ mai multe furturi din autoturisme. Berea care l-a băgat în bucluc pe hoţul îndrăgostit de fotbal a fost predată de poliţişti şoferiţei păgubite.