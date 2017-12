A trecut cu maşina peste un bărbat căzut pe stradă

Poliţiştii Serviciului Rutier Constanţa au reuşit să dea de urma unui şofer care, în noaptea de duminică spre luni, a accidentat mortal un bărbat, iar apoi a fugit. Oamenii legii spun că incidentul a avut loc în localitatea Hârşova, în jurul orei 02.00. Autorităţile au intrat în alertă după ce un şofer a sunat la 112 şi a spus că pe strada principală din Hârşova se află trupul neînsufleţit al unui bărbat. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul a fost victima unui accident rutier. La câteva ore de la producerea tragediei, poliţiştii au aflat identitatea victimei: Cristian Panainte, de 40 de ani, din localitatea Dorobanţu. Oamenii legii nu exclud posibilitatea ca acesta să fi fost în stare de ebrietate. La aproape zece ore de la producerea accidentului mortal, lucrătorii Serviciului Rutier Constanţa au reuşit să găsească maşina şi să îl identifice pe şoferul fugar. Anchetatorii spun că suspectul, Silviu Sebastian Vladu, de 24 de ani, a fost găsit într-un imobil din comuna Ciobanu unde locuia fără forme legale, iar autoturismul, un Opel Tigra, de culoare roşie, cu numere de înmatriculare emise în Belgia, era abandonat pe un câmp de la intrarea în localitate. Odată cu extinderea verificărilor, poliţiştii au descoperit că Vladu nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi că, în urmă cu câteva zile, mai exact pe 5 octombrie, poliţiştii din Hârşova i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără permis şi în stare de ebrietate. „În urma cercetărilor, am stabilit că autovehiculul implicat în accident este radiat în Olanda. În prezent, suspectul este cercetat pentru conducere fără permis, conducerea unui autoturism neînmatriculat, ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. Se fac în continuare cercetări pentru a se stabili dacă victima se afla pe partea carosabilă sau traversa DN 2A la momentul producerii accidentului“, a declarat insp. Marius Ghiţă, din cadrul Serviciului Rutier Constanţa. Totodată, anchetatorii spun că în momentul producerii accidentului, în autoturism se mai afla o persoană, iar acum fac verficări pentru a o identifica. Suspectul a susţinut că bărbatul era întins pe stradă şi că, după ce şi-a dat seama că a trecut peste un om, s-a speriat şi a fugit. „M-am speriat. Nu ştiam ce să mai fac şi am fugit. Nu este adevărat că nu am permis, eu am unul emis însă de autoriţăţile italiene“, a spus Vladu.

RECIDIVIST Silviu Sebastian Vladu a fost liberat din penitenciar, la propunerea formulată de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor din cadrul Penitenciarului Poarta Albă, pe 3 iunie 2011 unde ispăşea o pedeapsă de un an şi două luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de conducere fără permis şi furt calificat. El a fost acuzat că, pe 27 martie 2010, în timp ce conducea un autoturism Dacia, nu a oprit la semnalele poliţiştilor din Hârşova. Oamenii legii au pornit în urmărirea lui, reuşind să îl oprească după o urmărire de câteva zeci de minute. Silviu Sebastian Vladu a refuzat testul cu aparatul Drager, iar poliţiştii au descoperit că tânărul nu avea permis de conducere. Ulterior, anchetatorii au stabilit că Dacia fusese furată chiar cu o seară înainte să fie prins. Totodată, poliţiştii spun că Silviu Sebastian Vladu mai are la activ câteva zeci de dosare penale pentru tâlhărie şi furt, dar şi pentru ultraj contra bunelor moravuri, distrugere, violare de domiciliu şi vătămare corporală.