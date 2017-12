A trecut viscolul, a venit gerul

11:13:23 / 02 Februarie 2014

Doamne.....daca nu am auzit de senilata Consiliului Judetean, la Reporter in ultimele zile....de imi vine sa vomit. Spui odata , de doua ori....dar sa repeti ca un papagal....senilata, senilata Consiliului judetean de 30 de ori intr-un reportaj de 5 minute mi se pare o absurditate. Adica .....prostilor ce face senilata lui Nicusor ....si DNA-ul il ia la intrebari ! ALOOOOO reporteri de 2 bani, am auzit unde bateti, eu am inteles din a doua strigare.....dar credeti ca toata lumea este proasta sa repetati de 30 de ori???? ROMANIA TE IUBIM CA CA TINE NU GASIM!!!!!