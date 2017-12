A treia ediţie a IPIFF, o consacrare a festivalului cineaştilor de la mare (I)

În perioada 14-20 iulie, Constanţa şi Mamaia au fost gazdele celei de-a treia ediţii a Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi – IPIFF 2008, o manifestare de anvergură dedicată cineaştilor. Membru al juriului la secţiunea Competiţie Lung-metraj, producătorul de televiziune Sorin-Lucian Ionescu, director executiv şi de programe TV Neptun, a acordat un amplu interviu cotidianului „Telegraf” în care a vorbit despre succesul ediţiei 2008 a festivalului.

Reporter: Care sînt concluziile care pot fi trase la acest moment al bilanţului, comparativ cu celelalte ediţii?

Sorin-Lucian Ionescu: Orice manifestare culturală de anvergură, şi cred că este cazul festivalului IPIFF, pînă să ajungă să fie consacrat şi să fie o tradiţie, are nişte ediţii inaugurale. Aproape întotdeauna aceste ediţii suferă, de la an la an, îmbunătăţiri substanţiale. Niciun mare festival de film, de operă sau de balet nu a fost, de la început, o reuşită perfectă. În momentul în care ajunge deja la a treia, a cincea sau a zecea ediţie se poate vorbi de o tradiţie. Pînă în momentul de faţă, în mod aşteptat sau neaşteptat de alţii, ediţia a treia IPIFF a fost şi cea mai reuşită. Ediţia a doua a a fost foarte dificilă şi ne-a prins în primul oraş al ţării, după capitală, fără un movieplex, lucru care s-a remediat anul acesta. În plus, proiecţiile în aer liber au fost mult mai bine susţinute logistic, cu aparatură de ultimă oră, cu ecrane gonflabile, lucru care nu s-a mai văzut, pînă acum, la Constanţa. Organizarea galelor, a proiecţiilor şi a evenimentelor adiacente, training-uri, vernisaje, conferinţe de presă, a fost impecabilă. Acest lucru ne face să sperăm că festivalul a intrat într-o perioadă de „tradiţionalizare“.

Rep: În calitate de membru al juriului, cum apreciaţi filmele care au intrat în competiţie?

S.L.I. : Din punct de vedere strict artistic şi al conţinutului său, aş deplînge că, faţă de anul trecut, cînd am fost vitregiţi de condiţiile tehnice, filmele înscrise în concurs obţinute şi cu sprijinul Consiliului Naţional al Cinematografiei, au fost, foarte multe dintre ele, producţii consacrate şi premiate deja, inclusiv cu Oscar, ceea ce pe noi, ca juriu, ne-a descumpănit. Este foarte greu să ignori producţii atît de premiate, dar în egală măsură, este greu să le incluzi în palmares, după ce au fost atît de apreciate. Pe noi ne interesau producţiile independente şi, în subsidiar, cele făcute cu bani puţini, fiind vorba despre un festival al producătorilor independenţi. Anul trecut au fost mai multe filme independente de calitate superioară, care „din fericire“, nu au nicio şansă de Oscar, în schimb, pot figura în mod onorant în palmaresul oricărui festival european de film.

Rep: Şi totuşi, un film premiat a fost distins cu Marele Premiu IPIFF.

S.L.I.: Producătorul filmului „Restul e tăcere“, în regia lui Nae Caranfil, pe care l-am declarat cîştigător, Cristian Comeagă, a compensat oarecum discrepanţa pe care am semnalat-o faţă de filmele din ediţiile 2007 şi 2008. Este vorba despre un film care a costat puţin, doar 2, 4 milioane de euro, deşi este cel mai scump film din istoria cinematografiei româneşti, suma este ridicolă. Un alt film din concurs, „Dragoste cu gust de afine“ a avut buget mult mai mic, deşi este făcut cu actori celebri. Cred că întregul palmares al festivalului, inclusiv un premiu decernat de Televiziunea Neptun, a consacrat nişte producţii cu adevărat independente. Foarte multe filme româneşti de scurt-metraj au luat premii. Sînt premii care sînt „seminţe“ pentru viitoare producţii de tipul „4, 3, 2“ care a cîştigat marele premiu la Festivalul de la Cannes şi care arată creativitatea cineaştilor români, care reuşesc să facă nişte scurt-metraje minimaliste, inspirate din întîmplări banale, uneori insignifiante. Aş semnala „Trafic“ al lui Mitulescu, un film premiat la Cannes. Acest lucru demonstrează că tinerii realizatori găsesc posibilităţi artistice în aproape orice. (va urma)