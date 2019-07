A treia ediţie a Summer Corporate Games, la Constanţa

În perioada 6-8 septembrie, la Constanţa, se va desfăşura a treia ediţie a Summer Corporate Games, eveniment sportiv rezervat amatorilor de mișcare, în cadrul căruia se dorește ca iubitorii sportului din firme și corporații să benefieze de două zile de competiții. Evenimentul se va desfășura la mai multe discipline sportive, în acest an fiind programate întreceri pline de adrenalină la fotbal, alergare pe plajă, baschet în 3 și în 5, biliard, bowling, tenis de câmp, tir, Dragon Boat, pescuit, catchball și volei pe plajă. Organizatorii au deja confirmări ale echipelor din Croația, Turcia și Israel la actuala ediție de la ţărmul mării, iar pentru spectatori şi fani intrarea este gratuită, a anunțat Radu Rădulescu, administrator Corporate Games. Partenerii evenimentului şi sponsorii întrecerilor de la Constanţa sunt Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Zip Escort, Hotel Central, Lake View și Break Tenis Club. Înscrierile continuă până la 15 august, pe adresa lavinia@corporate-games.ro sau la telefon 0744.567.123.

„Este al treilea an de parteneriat. Este o competiție pe care am agreat-o, mai ales că se referă la sportul de masă, în care sunt implicați angajați din instituțiile de stat și din sectorul privat. În plus, este meritul tuturor celor implicați în desfășurarea evenimentului pentru ca acesta să se bucure de un real succes”, a declarat Mariana Solomon, directorul DJST Constanța.