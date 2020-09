A treia finală la Roma pentru Simona Halep

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 2 WTA şi favorită numărul 1) s-a calificat, duminică, în finala turneului de categorie Premier de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.098.290 de dolari. În semifinale, Halep a învins-o pe Garbine Muguruza (Spania, locul 17 WTA şi favorită numărul 9), cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, după două ore şi 17 minute de joc. Halep ajunge în ultimul act la Foro Italico pentru a treia oară în carieră, după ce a mai jucat cu trofeul pe masă la Roma în 2017 şi 2018.

„Din punctul meu de vedere a fost un meci foarte, foarte bun. Când am condus, am încetinit jocul, am jucat destul de moale, iar ea a putut să reintre în meci. A fost foarte puternică în unele momente, dar mă bucur că spre final am fost agresivă, ca în primul set. Când am condus mi-a scăzut un pic energia, nu ştiu de ce. A fost un moment ciudat. Poate că în trecut aş fi pierdut acest meci, dar de câţiva ani nu mai pierd astfel de meciuri. Mă bucur tare mult că se vede diferenţa şi progresul mental pe care l-am făcut”, a spus Halep la Digi Sport.

Meciul a fost primul cu spectatori, un număr redus de fani fiind acceptat în tribune, cu păstrarea distanţei fizice.

În finala programată luni, 21 septembrie, de la ora 15.30 (în direct la Digi Sport 1), Simona Halep o va înfrunta pe Karolina Pliskova (4 WTA şi favorită numărul 2), care s-a impus în cealaltă semifinală, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, în duelul cu Marketa Vondrousova (19 WTA şi favorită numărul 12). Karolina Pliskova a câştigat turneul de la Roma în 2019.

Învingătoarea din finala de luni va încasa un cec în valoare de 205.190 de euro şi 900 de puncte WTA, iar învinsa va primi un cec în valoare de 150.000 de euro şi 585 de puncte WTA.

OLARU ŞI FRIEDSAM AU PIERDUT FINALA DE DUBLU

Duminică s-a disputat şi finala de dublu, în care perechea formată din Raluca Olaru şi germana Anna-Lena Friedsam a cedat în confruntarea cu Su-Wei Hsieh (Taiwan) şi Barbora Strycova (Cehia), cu scorul de 2-6, 2-6, după o oră şi trei minute de joc. Olaru şi Friedsam vor primi un cec în valoare de 40.000 de euro şi 585 de puncte WTA la dublu.