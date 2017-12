A treia remiză pentru Viitorul

Doar aproximativ 100 de spectatori au ţinut să urmărească partida dintre FC Viitorul Constanţa şi Astra Giurgiu, desfăşurată aseară, la Galaţi, în etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal. Printre cei care au îndurat cele 36 de grade s-au aflat mulţi copii şi reprezentate ale sexului frumos, semn că la Galaţi fotbalul este privit şi ca un spectacol. S-a încheiat egal, 0-0, rezultat care aduce Viitorului un nou punct în Liga 1. Constănţenii rămân neînvinşi după primele trei etape, la capătul unei partide în care rezultatul final a fost unul echitabil.

Dacă în primele două runde antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel, nu i-a avut la dispoziţie pe Dică şi Alibec, celor doi li s-a adăugat de această dată şi atacantul Vlad Rusu, accidentat cu o zi înaintea partidei. Începutul meciului a fost destul de anost, fără faze importante la cele două porţi, doar şutul lui Cârstocea, din min. 30, mult peste poartă însă, dezmorţind puţin tribunele. Prima ocazie uriaşă a venit în min. 41: Cristea a aruncat o minge din colţul careului peste toată apărarea Astrei, dar A. Chiţu a şutat imprecis din situaţie favorabilă de la numai 5 m de poartă. Partea secundă s-a desfăşurat în aceeaşi notă, prudenţa fiind cuvântul de ordine în ambele tabere. Au rezultat doar şuturi de la distanţă în primele 30 de minute ale actului secund, Măţel şi William pentru oaspeţi, respectiv Turcu şi Iancu în dreptul gazdelor, dar nici unul nu a prins spaţiul porţii. Min. 77 ar fi putut aduce deschiderea scorului, dar mingea reluată cu capul de Onicaş în urma unei lovituri de colţ a trecut peste poarta lui Lung jr. În replică însă, în min.80, Ivanovski a şutat cu efect de la 22 m, dar Vâtcă a evitat golul cu un reflex uimitor. Până la final nu s-a mai consemnat nimic notabil, înregistrându-se prima remiză albă din acest campionat.

„N-am pierdut niciun meci, dar, sincer, îmi pare rău că nu am avut mai multă încredere, determinare şi răutate în joc în meciul cu Astra. Am avut momente mai bune de joc şi cred că am fi putut câştiga. Ne lipseşte momentan acel ceva pentru a ne impune. Dică şi Alibec sunt jucători valoroşi şi îi aşteptăm să revină. Avem însă un lot valoros“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. „Cred că am făcut un meci bun, dar, din păcate, nu reuşim să câştigăm şi aşa cum am mai spus sper să nu ne obişnuim cu egalurile. Trebuie să învăţăm să şi câştigăm. Poate şi căldura şi-a spus cuvântul. Ambele echipe au resimţit acest lucru, dar în ceea ce ne priveşte trebuie să ne dorim mai mult şi poate la următorul meci să vină şi victoria“, a spus şi portarul Viitorului, Cosmin Vâtcă.

Au evoluat - FC Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Turcu - Benzar, Onicaş, Cârstocea (68 Albu) - A. Chiţu, Cristea (86 Gavra), Iancu (88 C. Herea); Astra Giurgiu: S. Lung jr - Bărboianu, V. Găman, Melinte, Djemia (60 Măţel) - Takayuki, A. Mureşan - Enache, Ivanovski, Morais jr. (77 Distefano) - Fatai (46 William). Cartonaşe galbene: Larie, A. Chiţu. Au arbitrat: Radu Petrescu (Bucureşti) / Mihai Artene (Vaslui) şi Daniel Hulubei (Vaslui).