„A venit timpul ca parlamentarii să lucreze în interesul cetăţeanului”

În acest mandat, deputaţii PSD de Constanţa au reuşit să ducă la bun sfîrşit o serie de proiecte legislative cu impact pentru Constanţa, care au fost sprijinite abia în ultimii doi ani şi de parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. Deputatul PSD de Constanţa, Eduard Martin, consideră că o echipă unită a parlamentarilor constănţeni, indiferent de culoarea politică, ar fi putut reprezenta mult mai bine interesele constănţenilor.

Reporter: La final de mandat, ce proiecte legislative v-au „ieşit”?

Eduard Martin: Alături de cei doi colegi ai mei din Parlament, Alexandru Mazăre şi regretatul doctor Corneliu Dida, am fost primii deputaţi de Constanţa care am reuşit să facem ceva concret pentru oraşul şi judeţul nostru. Am iniţiat o serie de proiecte care, în mare parte, au fost aprobate şi au vizat în mod direct agenda publică locală a judeţului şi oraşului Constanţa. Mă refer la binecunoscutele legi pe care le-am iniţiat, privind şoseaua de coastă, trecerea a 25% din acţiunile Aeroportului Mihail Kogălniceanu către Consiliul Judeţean Constanţa, trecerea a 25% din acţiunile Portului Constanţa la Consiliul Local Constanţa şi trecerea administrării plajelor la autorităţile locale.

Rep: De ce a întîrziat atît de mult aprobarea proiectului şoselei de coastă?

E.M.: Se ştie foarte bine că deputaţii PD-L s-au opus cu vehemenţă aprobării acestui proiect. Am avut ambiţia să ducem proiectul la capăt şi şoseaua de coastă se va construi în sfîrşit cu fonduri europene. Un al doilea proiect de maximă importanţă a fost transferul a 25% din acţiunile Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Este un proiect foarte important, deoarece, în acest fel, CJC îşi poate pune amprenta în ceea ce priveşte strategia de management a aeroportului. Deja se văd rezultatele implicării CJC în dezvoltarea aeroportului, pentru că au apărut curse low cost. Un al proiect foarte important se referă la transferul a 20% din acţiunile Portului Constanţa către Consliul Local Constanţa. Este un proiect pe care l-am trecut prin Parlament, dar care, la fel ca şi cel cu acţiunile Aeroportului, nu a fost promulgat de preşedintele Traian Băsescu, despre care pot spune că în aceşti patru ani a fost un adversar al proiectelor Constanţei, argumentele sale fiind bazate doar pe raţiuni politice ieftine.

Rep:În cazul în care veţi obţine un nou mandat, care sînt obiectivele pe care vi le propuneţi?

E.M.: Înainte de a vă răspunde aş dori să fac cîteva precizări. Ceea ce am reuşit noi în aceşti patru ani sînt proiecte importante pentru judeţ, pentru că prin rezultatul final al acestora, aducem fonduri la bugetele locale, ceea ce pînă acum nu s-a întîmplat. Pentru viitor ne propunem să continuăm în aceeaşi notă, adică să ne zbatem pentru a suplimenta, prin proiectele pe care le vom iniţia, bugetele locale. Vom identifica proiecte care vor avea ca rezultat bunăstarea judeţului şi oraşului Constanţa. Există posibilitatea să solicităm mai multe acţiuni de la Port sau de la Aeroport. Vom sprijini atît cît vom putea construcţia de locuinţe ieftine în Constanţa, program demarat de primarul Radu Mazăre. Noi dorim să extindem acest program la nivel judeţean.

Rep: Aţi petrecut patru ani în Camera Deputaţilor şi aţi putut observa atitudinea celorlalţi colegi. Reprezintă ei interesele cetăţeanului în Parlament?

E.M.: Din ce am văzut în cei patru ani petrecuţi în Camera Deputaţilor, pot spune că cei ce au fost trimişi acolo de cetăţenii acestei ţări sînt dominaţi de interesele politice şi uită că trebuie în primul rînd să-i reprezinte pe cei ce i-au ales. Şi pot să exemplific. Şoseaua de coastă a fost un proiect de interes public, care din raţiuni politice ieftine a fost repins de parlamentarii PD-L, pentru că, în viziunea lor, realizarea acestui proiect ar fi însemnat capital electoral pentru primarul Mazăre. Fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu, a fost adversarul declarat al proiectului, nu pentru că nu ar fi fost bun pentru constănţeni, ci pentru faptul că primarul oraşului avea o altă coloratură politică decît PD-L. Noi, parlamentarii PSD, am reuşit să trecem peste aspectul politic şi să ne gîndim la interesul public. Cred că a venit timpul ca cei ce vor veni în Parlament să lase aceste orgolii politice şi să lucreze mai mult în interesul celor care îi votează.

Interviu Realizat de Robert NENCIU