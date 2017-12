Un bărbat de 46 de ani, din Constanţa, este cercetat de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, el fiind suspectat că a violat şi tîlhărit o bătrînă de 79 de ani. Potrivit anchetatorilor, Marian Copăcel a acostat-o pe femeie, luni, pe un teren viran din apropierea fostului tîrg de legume şi fructe de pe bd-ul Aurel Vlaicu şi, sub ameninţarea unui cuţit, a forţat-o să întreţină raporturi sexuale cu el. După ce a batjocorit-o pe pensionară, individul i-a furat suma de 4 lei şi a fugit. Poliţiştii spun că, aunci cînd a fost atacată, bătrîna se îndrepta dinspre Cimitirul Municipal către casa fiicei ei, la care mergea în vizită. După numai o oră de la petrecerea agresiunii, pe baza descrierii făcute de victimă, Marian Copăcel a fost prins de oamenii legii în timp ce hoinărea prin cartierul Tomis Nord. Bătrîna a fost dusă la Spitalul Judeţean pentru îngrijiri medicale, în urma atacului brutal ea alegîndu-se şi cu un umăr dislocat. Marian Copăcel a fost prezentat, ieri, procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa care au cerut instanţei arestarea preventivă pentru 29 de zile a bărbatului, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de viol şi tîlhărie. În timpul audierilor, Copăcel le-a spus procurorilor că a întreţinut relaţii sexuale cu bătrîna, dar cu acordul acesteia. El a negat şi acuzaţia de tîlhărie, afirmînd că victima i-ar fi oferit 4 lei ca să îşi cumpere ţigări. Potrivit anchetatorilor, individul este un recidivist periculos, care are la activ patru condamnări, două pentru viol, una pentru lipsire de libertate şi una pentru furt calificat. El a fost eliberat din puşcărie în luna mai a anului 2002. Dacă va fi găsit vinovat, Marian Copăcel riscă o pedeapsă cuprinsă între şapte şi 20 de ani de închisoare.