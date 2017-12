A violat un copil de un an şi patru luni

Cunoscut ca spaima caselor din Lumina, un adolescent care abia a împlinit 14 ani a comis, la începutul lunii martie, o faptă care i-a lăsat fără cuvinte până şi pe poliţişti. Din investigaţiile efectuate în acest caz, anchetatorii spun că, la data de 8 martie, Pomac Iaşar M. a intrat într-un imobil de pe strada Decebal, din Lumina, în care se aflau cinci copii. „A luat copilul în vârstă de un an şi patru luni şi, profitând de imposibilitatea acestuia de a se apăra, în prezenţa fraţilor minori ai persoanei vătămate, pe care i-a ameninţat cu un cuţit pentru a nu interveni, a întreţinut raport sexual oral cu persoana vătămată şi a încercat să întreţină un raport sexual anal cu aceasta“, se arată în propunerea de arestare înaintată judecătorilor, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. „Eu şi soţia eram plecaţi de acasă. Am ajuns pe la ora 21.00. Până să ajungem, copiii au cerut ajutor vecinilor. Le-au spus că a intrat un ciutan peste ei în casă şi că a făcut ce a făcut. Ei au sunat la Poliţie şi Ambulanţă. Eu am zis că nu este adevărat. Nu îmi venea să cred. Dar am fost la Poliţie şi ei mi-au spus că l-au dus pe cel mic la spital şi că s-a întâmplat ce s-a întâmplat“, a povestit tatăl băieţelului.

A FUGIT LA RUDE Anchetatorii spun că, la scurt timp de la comiterea faptei, suspectul a fugit de acasă. Pentru a nu fi prins, se pare că el s-a ascuns la câteva rude din Medgidia şi Cernavodă. Joi dimineaţă, însă, nu a mai avut noroc să scape. În momentul în care a venit să îşi viziteze părinţii, Pomac Iaşar a fost întâmpinat de oamenii legii. Tânărul a fost supus unei expertize psihiatrice, iar specialiştii au stabilit că el a avut discernământ în momentul în care a comis oribila faptă. În baza acestor probe, judecătorii l-au arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru viol. Deşi are abia 14 ani, poliţiştii din Lumina spun că au reuşit să îi probeze, până acum, lui Pomac Iaşar nu mai puţin de 18 infracţiuni de furt din locuinţe.