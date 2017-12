A vrut să introducă un telefon în penitenciar

Poliţiştii din Valu lui Traian cercetează penal o femeie acuzată că a încercat, ieri, să introducă în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă – secţia Valea Seacă un telefon mobil. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, marţi, Elena Z., de 38 de ani, s-a prezentat la puşcărie pentru a-şi vizita soţul Dumitru Tcaci, aflat în detenţie sub acuzaţia de furt. Printre alimentele aduse soţului s-a numărat şi un platou plin cu şniţele. În timpul verificării conţinutului pachetelui primit de deţinut, gardienii au descoperit ascuns sub maldărul de şniţele un telefon mobil. Conform reprezentanţilor penitenciarului, Dumitru Tcaci a ajuns într-o celulă a închisorii după ce a fost trimis în judecată sub acuzaţia de furt calificat, procesul său fiind pe rolul Judecătoriei Medgidia. După descoperirea telefonului, lucrătorii penitenciarului au sesizat poliţia şi Parchetul. „Aparţinătorii încearcă foarte des să introducă în penitenciar telefoane, încărcătoare sau simuri prin divese metode, respectiv în conserve, pantofi sau alimente. De la începutul anului au fost câteva zeci de asemenea cazuri. În aceste situaţii, vizitatorului i se interzice, după caz, dreptul la vizite pentru orice deţinut din penitenciar pentru o perioadă cuprinsă între trei şi şase luni. Totodată, el este urmărit penal de organele abilitate“, a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, scms. Gabi Botezan.