A vrut să se sinucidă după ce a fost violată de tată

ŞOCANT. Caz incredibil în localitatea constănţeană Darabani. O fetiţă în vârstă de 12 ani a încercat să-şi pună capăt zilelor după ce le-a povestit rudelor că tatăl ei natural a violat-o în urmă cu o săptămână. Copila a mărturisit că nu a putut suporta gândul că propriul ei părinte a batjocorit-o. Coşmarul prin care minora a trecut a ieşit la iveală sâmbătă, atunci când aceasta i-a povestit mătuşii sale că tatăl ei, Costică Ciochină, în vârstă de 40 de ani, ar fi forţat-o să întreţină raporturi sexuale. Totul s-a întâmplat în locuinţa fratelui ei, din localitatea constănţeană Darabani. „A început să plângă şi să tremure şi mi-a vorbit despre ce a păţit cu o noapte în urmă. Mi-au dat şi mie lacrimile în timp ce o ascultam. Nu mi-a venit să cred. Abia putea să rostească cuvintele... La mine era şi sora ei, care, imediat după ce a auzit povestea asta înfiorătoare, a decis să sunăm la Poliţie”, a declarat mătuşa fetiţei violate. Aceasta spune că tatăl minorei bea foarte mult şi că adeseori este violent cu fiica lui. „Părinţii ei s-au despărţit. Mama fetei trăieşte undeva în Moldova şi nu a mai venit să o vadă de aproape trei ani. De când l-a părăsit nevasta, tatăl copilei consumă din ce în ce mai mult alcool. Ştiu că obişnuia să o lovească”. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor din Negru Vodă, care au deschis o anchetă pentru comiterea infracţiunilor de viol şi incest. Aceştia spun că medicii legişti au confirmat deflorarea, „fără a se putea preciza data producerii”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis vineri de IPJ Constanţa.

TENTATIVĂ DE SUICID. La câteva zile după ce i-a povestit mătuşii sale despre viol, fata a încercat să îşi pună capăt zilelor. Joi după-amiază, copila a băut diluant în locuinţa fratelui ei. Când a început să se simtă rău, s-a speriat şi a alergat până la casa mătuşii ei, căreia i-a cerut ajutorul. „Când a ajuns la mine abia putea să vorbească. Se simţea foarte rău şi nu putea să stea trează. Am sunat la 112 şi a fost transportată cu ambulanţa la spitalul din Mangalia. De acolo au transferat-o la Constanţa. Nepoata mea i-a spus unei asistente că a vrut să se sinucidă pentru că nu poate accepta ideea că tatăl ei şi-a bătut joc de ea în halul ăsta. I-a mai zis asistentei că oricum are de gând să se omoare după ce iese din spital”, a mai povestit mătuşa minorei. Fata este internată în prezent în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Ieri, poliţiştii din Negru Vodă l-au reţinut pe tatăl copilei pentru audieri. Costică Ciochină, care a dispărut de la domiciliu încă de sâmbăta trecută şi a fost căutat de oamenii legii, susţine că este nevinovat: „Nici măcar nu m-am atins de ea! Este o minciună, nu i-am făcut nimic. Nu ştiu de ce spune că am violat-o”, a declarat bărbatul înainte de a intra în sediul Poliţiei Negru Vodă. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

MĂSURĂ DE PROTECŢIE. Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au deschis, la rândul lor, o anchetă în acest caz. „Avem sub observaţie întreaga situaţie. Nu cred că se pune problema ca fata să fie plasată în grija unor rude şi este evident că nu poate să mai locuiască împreună cu tatăl. Cel mai probabil, vom institui o măsură de protecţie faţă de fetiţă. Ea va benficia, de asemenea, de consiliere psihologică pentru a putea depăşi trauma prin care a trecut”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa.