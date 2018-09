A XXI-a ediţie a Simpozionului ”Prof. Dr. Gerota”, destinat medicilor din reţeaua MAI!

În perioada 27 - 29 Septembrie 2018, la Hotel Meridian din Mamaia se vor desfășura lucrările celei de-a XXI-a ediții a Simpozionului Național ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Ediție după ediție, simpozionul și-a câștigat rapid locul în rândul manifestărilor științifice din România, crescându-și valoarea cu fiecare ocazie, prin prestigiul participanților și, nu în ultimul rând, prin calitatea lucrărilor prezentate.

În acest an lucrările se derulează sub bagheta Institutului Național de Sănătate Publică București, alături de colegii din Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Acestei distinse echipe i se alătură și colegii din Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, și Asociația ASPEMED Sfântul Nectarie București.

Simpozionul creează pentru participanți, medici de familie și specialiști din rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, dar și din cea civilă, oportunităţi de a prezenta şi împărtăşi experienţe, a explora noi direcţii, teme și perspective de viitor și de a se angaja în dezbateri cu experţi din domeniul medical.

Programul manifestării va oferi participanților o varietate de subiecte din diverse domenii din sfera medicală, lectorii fiind distinşi membri ai comunităţii medicale românești.

Sesiunile vor consta în prelegeri susținute de către vorbitori de profil înalt național sau local, o gamă largă de lucrări științificeși o expoziție de aparatură și materiale medicale.

Organizarea simpozionului în an Centenar la Constanța, ce își sărbătorește artiștii, istoricii, oamenii care au realizat prin munca lor rezultate remarcabile în istoria cetății multimilenare, Tomis, ne obligă să îi onorăm cu prezența, dăruire profesională și știință medicală de prestigiu, anunță organizatorii.