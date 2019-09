A zecea victorie în Europa pentru HC Dobrogea Sud

09:58:45 / 09 Septembrie 2019

stanga

de ce sa mai aduca extrema stanga? nu e titular andrei buricea? rezerva e csog. intra in repriza a doua si rezolva situatia in extrema stanga cu viteza, demarcare si plutire in aer la finalizare. asta dupa ce in prima repriza andrei a facut vreo 2 fortari si de vreo 3 ori pasi. avem cel mai bun lot din tara. dinamo, turda, baia mare, astea s pistoale cu apa pe langa noi