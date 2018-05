AACR și CIAS ar fi demarat o anchetă privind aterizarea elicopterului EC120 Colibri (YR-JTA) în parcarea Nuba Beach Club din Mamaia

În ziua de 28 Aprilie 2018, a avut loc un incident la aterizarea așa-zisul heliport aparținând Nuba Beach Club din Mamaia. La un moment dat, aparatul de zbor EC120 Colibri (YR-JTA) s-a ridicat brusc în timp ce o persoană se afla cu picioarele pe sol, dar cu o parte din corp în interiorul aeronavei, existând riscul producerii unui accident. Curenții de aer generați de către elicea elicopterului au provocat deplasarea prin aer, cu viteză, a unor panouri și a altor obiecte, deplasare însoțită și de un mare nor de praf, operațiunea de aterizare putând afecta siguranța persoanelor aflate în imediata apropiere.

Ca reacție la cele petrecute, pilotul elicopterului a declarat presei:

”A fost…elicopterul a fost solicitat pentru transport publicitar, turiștii erau straini. S-a aterizat în siguranţă, după aterizare, în timp ce pasagerii coborau, o rafală de vânt, efectiv vânt puternic dinspre mare, din faţă, s-a format un turbion, un turbion acolo în faţa clubului şi..și a umflat elicopterul. Nu a existat niciun pericol, toţi au coborât în siguranţă. Era un dispecer care nu făcea altceva decât să coboare pasagerii în siguranță”

El a mai precizat și faptul că ”aterizarea nu a pus pe nimeni în pericol, nu erau panouri, ci doar nişte cartoane au zburat prin aer în momentul aterizării. Locul trebuia să fie amenajat de dânşii. Eram undeva la 10 metri. Ştiu că nu se vede din filmare, ei trebuiau să elibereze zona aceea de 15 pe 15 metri pe care am stabilit-o cu dânşii, lucru pe care l-au făcut, toată zona era încercuită de agenţi de pază. Asta am înţeles. Eu când am luat legătura cu dânşii dacă zona este securizată, din zbor mi s-a spus că da.”

Pilotul a mai adăugat că i s-ar fi cerut în mod special să aterizeze în faţa camerelor de filmat. Chiar şi unul dintre pasageri şi-ar fi dorit să fie în vizorul jurnaliştilor: „Dânşii au chemat televiziunile, dânşii filmau. Dacă vă uitaţi pe spotul publicitar, o parte din filmare este pusă, urmează să fie pusă şi filmarea a doua, cu aceşti pasageri care veneau acolo.”

Sorin Stoicescu, fostul Director General al Departamentului Aviaţiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor și fost şef al comisiei de anchetă în cazul accidentului „Baloteşti“ (Tarom, Airbus A310 YR-LCC), a declarat:

„Există reglementări aeronautice civile care au menirea de a-i face pe cei care sunt oamenii aviației civile să respecte niște reguli de siguranță, pentru ei, pentru pasageri și pentru terți. În această situație, dacă era un spațiu amenajat corect, potrivit reglementărilor aeronautice civile, un spațiu unde să se aterizeze, nu era nicio problemă. Dacă se ateriza fără să se pună problema unei permanente trebuia că pilotul și autoritatea care îl asigura de la sol să ia măsurile necesare că locul de aterizare să aibă dimensiunile din reglementări, să nu existe chiar construcții sau amenajări care ar putea pune în pericol la aterizare atât aeronava, pasagerii cât și persoanele din zona”.

Legat de ce sancțiune riscă pilotul elicopterul, expertul în aviație a declarat: „Sunt probleme de metodică și siguranță a zborului pe care specialiștii pot să le stabilească cu precizie, ei pot să spună cât au greșit și ce măsuri trebuie luate să nu se mai întâmple”.

În prezent, conducerea Autorității Aeronautice Civile din România (AACR) este asigurată de către Armand Petrescu, fost șef al Departamentul de Infrastructură şi Transport din cadrul Partidului Social Democrat (PSD) și fost însoțitor de bord la o companie aeriană.

Elicopterul aparţine companiei JT Air aparţinând omului de afaceri Jean Paul Tucan, din Năvodari, cu proprietăţi imobiliare şi linii de transport. Tucan a fost şef al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa, fiind cel care a instalat sistemul de iluminare pe Podul Agigea la Crăciunul din 2007.

