A șasea coroană pentru Serena Williams la Melbourne

Liderul clasamentului mondial WTA, Serena Williams, a câştigat Australian Open pentru a şasea oară, după ce s-a impus şi la ediţiile din 2003, 2005, 2007, 2009 şi 2010. Americanca a învins-o sâmbătă, în finala primului turneu de Mare Șlem al anului, pe favorita nr. 2, Maria Șarapova, cu 6-3, 7-6 (7/5), după 111 minute de joc. Cele două au mai fost adversare de 18 ori, iar Serena Williams câştigase 16 din aceste confruntări, în timp ce rusoaica își adjudecase doar două victorii, ambele în 2004. În vârstă de 33 de ani, Serena Williams a câştigat al 19-lea titlu de Mare Șlem şi le-a depăşit pe compatrioatele sale Martina Navratilova şi Chris Evert. Recordul de titluri de Mare Șlem în era Open este deţinut de germanca Steffi Graf, cu 22 de trofee. „Nu am fost cea mai bogată când am crescut, dar aveam o familie bogată sufleteşte şi eram susţinută. Să fiu aici, cu 19 titluri de Mare Șlem, este ceva ce nu credeam că se va întâmpla. Intram pe teren doar cu o minge, o rachetă şi o speranţă. Era tot ce aveam. Aşa că nu renunţaţi niciodată voi cei care vreţi să realizaţi ceva sau să deveniţi cineva! Nu se ştie niciodată ce se întâmplă sau pe cine poţi inspira”, a spus Serena Williams. „Este o onoare să joc împotriva Serenei. Nu am învins-o de mult timp, dar îmi place de fiecare dată când intru pe teren ca să joc cu ea, pentru că este cea mai bună şi, ca jucătoare de tenis, vrei să evoluezi împotriva celei mai bune. Au fost două săptămâni lungi pentru mine. Aproape am fost eliminată în turul al doilea şi mi-am oferit a doua şansă în acest turneu”, a declarat Şarapova.

REVENIRE DE SENZAȚIE

În vârstă de 34 de ani, Martina Hingis a câștigat primul titlu de Mare Șlem după o pauză de 16 ani, impunându-se în proba de dublu mixt de la Melbourne, alături de indianul Leander Paes. Cei doi, favoriți. nr. 7, au învins în finală perechea formată din Kristina Mladenovic (Franța) și Daniel Nestor (Canada), cap de serie nr. 3, cu scorul de 6-4, 6-3. Revenită pe teren în 2013, după o pauză de șase sezoane, Hingis are în palmares cinci titluri de Mare Șlem la simplu, nouă la dublu și încă două la dublu mixt, fiind liderul mondial al clasamentului WTA în 1997.