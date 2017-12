ABADL se implică în proiectul “Let’s do it, Romania”

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) va participa la proiectul naţional “Let’s do it, Romania”. ABADL se va implica atât la acţiunea de cartare, care constă în identificarea depozitelor de deşeuri şi transmiterea coordonatelor geografice, dimensiunile şi compoziţia acestora, dar şi în acţiunea de implicare voluntarială care va avea loc în luna septembrie. “Let`s Do It, Romania” este cel mai mare proiect de implicare socială din România care îşi propune, în 25 septembrie, să cureţe arealele naturale de deşeuri . (R.N.)