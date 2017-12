Abandonul şcolar, prevenit de preoţi

Proiectul „Alege şcoala!”, implementat de Fundaţia World Vision România, în parteneriat cu Patriarhia Română, a ajuns la final. Acesta s-a derulat pe o perioadă de patru ani, pe întreg teritoriul ţării, şi a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de peste şase milioane de euro, din fonduri europene, iar ieri a avut loc, la Centrul Eparhial Tomis Constanţa, festivitatea de încheiere. Scopul programului a fost de prevenire şi combatere a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a delincvenţei juvenile, prin consiliere şi dezvoltarea educaţiei morale de bază şi a motivaţiei pentru studiu a copiilor din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între şase şi 16 ani. Proiectul a fost considerat binevenit, mai ales că, în România, fenomenul de abandon şcolar tinde să se amplifice, fiind favorizat atât de accentuarea sărăciei, cât şi de lipsa unui sistem de valori sănătos care să contribuie decisiv la cultivarea motivaţiei de a frecventa şcoala. „Prin acest proiect am luptat împotriva abandonului şcolar, dar ne-am ocupat şi de un cadru mai larg, de a oferi copiilor o perspectivă a educaţiei care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, ca scop principal în viaţă”, a declarat managerul de proiect „Alege Şcoala!”, inspector patriarh, preotul Constantin Naclad.

La nivelul Arhiepiscopiei Tomisului au fost înscrişi în proiect 80 de preoţi şi profesori de religie, alături de 730 de copii din mediul rural şi urban. Cu toţii au participat la lecţii cu învăţături creştine, care au avut ca suport ghidurile „Hristos, împărtăşit copiilor”, iar dintre aceştia, 240 de tineri au participat la taberele de creaţie, organizate la Buşteni, în anul 2011, şi Durău, în 2012. „Copiii au fost foarte încântaţi de acest program, pe de o parte pentru că au participat la foarte multe activităţi, tabere de vară şi concursuri, iar pe de cealaltă parte pentru că biserica i-a ajutat să înţeleagă rostul şi rolul educaţiei în viaţa lor”, a precizat specialistul în relaţii sociale al Fundaţiei World Vision, Gabriel Mitroi. La festivitatea de încheiere a proiectului au fost şi câţiva tineri, beneficiari ai programului. Printre ei, s-a aflat şi Liliana Guţă, o fată de 13 ani din Techirgiol, care a fost pentru prima oară într-o tabără la munte, în staţiunea Durău. „Pentru mine, vacanţa la munte a fost o experienţă de neuitat. Am participat la atelierul de creaţie, am învăţat să facem cruciuliţe, brăţări şi machete, am făcut excursii pe munte şi am fost la biserică în fiecare dimineaţă şi seară”, a declarat eleva. La fel de bine s-a simţit în tabără şi Cristian Cotongea, un băiat de 14 ani din Năvodari, pentru care, deşi nu s-a gândit niciodată să abandoneze şcoala, sprijinul dat de Biserică a fost binevenit. Un alt elev care s-a bucurat de câteva zile la munte, în tabăra de la Buşteni, a fost Ştefania Velcea, de 12 ani, din Năvodari. Ca şi ceilalţi copii, tânăra a precizat că din tabăra s-a întors cu multe cunoştinţe noi, dar şi cu mulţi prieteni.