ABBA, în Rock and Roll Hall of Fame

Grupul suedez ABBA şi trupa rock The Stooges se numără printre legendele muzicale incluse, în 2010, în Rock and Roll Hall of Fame, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 15 martie, la New York. Trupa britanică rock Genesis, starul muzicii raggae Jimmy Cliff şi trupa britanică pop The Hollies sunt celelalte trei legende muzicale ce vor fi incluse în Rock and Roll Hall of Fame. Personalităţile muzicale incluse în Rock and Roll Hall of Fame sunt alese în urma votului exprimat de peste 500 de membri ai acestei fundaţii.

Trupa ABBA a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop, graţie unor piese celebre precum ”Money, Money, Money” şi ”The Winner Takes It All”. Grupul s-a destrămat în 1982, dar s-a bucurat de o renaştere spectaculoasă, cu ajutorul piesei de teatru şi musical-ului ”Mamma Mia!”, inspirat din numeroasele hituri ale trupei. Jamaicanul Jimmy Cliff este considerat artistul care a lansat muzica raggae pe plan internaţional prin filmul şi albumul său din 1972, intitulat ”The Harder They Come”. Trupa pop britanică The Hollies a avut peste 20 de hituri în clasamentele muzicale britanice din anii ’60 şi ’70, precum ”He Ain\'t Heavy, He\'s My Brother”.

Trupa The Stooges, cunoscută şi sub numele de Iggy and The Stooges, formată în jurul solistului vocal al trupei, Iggy Pop, a devenit faimoasă la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70, fiind considerată formaţia care a redefinit şi influenţat considerabil stilurile punk, alternativ şi heavy. Trupa s-a destrămat în 1974 dar s-a reunit în 2003. Chitaristul Ron Asheton, unul dintre membrii fondatori ai grupului, în vârstă de 60 de ani, a decedat în SUA, în luna ianuarie. Iggy Pop a anunţat în noiembrie că locul acestuia va fi luat de James Williams şi că trupa sa va porni într-un turneu mondial în 2010. Grupul Genesis a debutat ca o trupă rock în Marea Britanie, la sfârşitul anilor ’60. Solistul Peter Gabriel a părăsit grupul în 1975, pentru o carieră solo, însă locul său a fost preluat de toboşarul Phil Collins.

Rock and Roll Hall of Fame este un muzeu înfiinţat în 1986, la Cleveland, în statul Ohio, pentru a-i onora pe cei mai cunoscuţi muzicieni, trupe sau producători, care au influenţat într-un mod decisiv industria muzicii, în special genul rock \'n\' roll. Dintre cele patru categorii, singura în care se fac nominalizări anual estea cea a artiştilor - solişti, instrumentişti, trupe. Pentru a fi eligibili la nominalizare, artiştii trebuie să îşi fi lansat primul disc în urmă cu 25 de ani.