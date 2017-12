ABBA revine pe scenă

Celebrul grup suedez ABBA intenţionează să se reunească şi să revină pe scenă în 2014, pentru a marca împlinirea a 40 de ani de la câştigarea festivalului Eurovision, a declarat cântăreaţa Agnetha Fältskog pentru un săptămânal german, într-un interviu publicat ieri. În 2014, grupul suedez va sărbători împlinirea a 40 de ani de la lansarea single-ului său de debut, ”Waterloo”, cu care a câştigat în 1974, la Brighton, în Marea Britanie, concursul Eurovision, o victorie care a reprezentat începutul unei cariere strălucitoare. ABBA a devenit apoi unul dintre grupurile de legendă din muzica disco şi a lansat o serie de piese de mare succes, precum ”Mamma Mia”, ”Dancing Queen” şi ”Super Trouper”. ”O revenire, ne gândim la acest lucru! Ideea de a face ceva pentru a marca această aniversare există cu adevărat. Însă nu pot să vă spun astăzi ce va ieşi din această idee”, a declarat Agnetha Fältskog, în vârstă de 63 de ani, pentru săptămânalul ”Welt am Sonntag”.

Agnetha Fältskog a înfiinţat grupul ABBA în 1972, alături de chitaristul - devenit ulterior soţul ei - Bjorn Ulvaeus şi de cuplul alcătuit din Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad. Grupul ABBA, al cărui ultim album de studio, intitulat ”The Visitors”, a fost lansat în 1982, a vândut peste 380 de milioane de discuri pe plan mondial. Trupa suedeză continuă să vândă peste două milioane de discuri în fiecare an. ABBA a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2010.