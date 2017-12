„Abecedarul vorbitor”, revoluţie în educaţie

Lansat, în urmă cu opt ani, de învăţătoarea Adina Tulbure de la Colegiul “Regina Maria” din Constanţa, „Abecebarul vorbitor” câştigă teren de la o zi la alta. Tot mai mulţi copii sunt atraşi de această tehnică şi reuşesc să înveţe cu mai multă uşurinţă literele alfabetului, fără să simtă că depun efort. Adina Tulbure ne-a povestit cum invenţia sa s-a inspirat din nevoile copilului ei, care dorea să înveţe să citească atunci când se juca. „Eram în concediul de maternitate cu mezinul familiei când m-am gândit să realizez abecedarul electronic. Fiul meu cel mare, Ramon, acum în clasa a cincea, avea trei ani şi jumătate. Avea o memorie vizuală foarte dezvoltată şi m-am gândit să-l ajut astfel încât să citească cu uşurinţă asociind litere. Am căutat un soft educaţional pe piaţă care să-i formeze deprinderea de a citi. Pentru că nu am găsit unul, l-am inventat. Împreună cu soţul, am lucrat la acest proiect timp de un an”, a spus Tulbure. De altfel, vocea copilului din „Abecedarul vorbitor” aparţine fiului învăţătoarei, Ramon.

FIIND UN PROIECT DE CERCETARE, „ABECEDARUL VORBITOR” A FOST FOLOSIT, SPUNE ÎNVĂŢĂTOAREA, ÎN 80 DE CLASE DIN TOATĂ ŢARA, CADRELE DIDACTICE CONSTATÂND CĂ ESTE UN INSTRUMENT FOARTE BUN DE ÎNVĂŢARE.

„S-a demonstrat că un elev peste medie a reuşit să citească cursiv în aproximativ două luni, în timp ce restul - până la sfârşitul clasei întâi. Abecedarul multimedia se bazează pe tehnica de memorare şi captare a atenţiei pentru ca elevii să recunoască literele prin asocierea sunetului cu forma scrisă. Copilul are foarte puţine lucruri de reţinut, iar cuvântul îl recompune ca un puzzle sonor. Astfel, uşor-uşor, începe să decodifice mesajele scrise”, a explicat învăţătoarea.

REUŞITĂ SPECTACULOASĂ Ea a precizat că cea mai spectaculoasă reuşită a avut-o cu un copil autist din Iaşi. Fiind nonverbal, în scurt timp, cel mic a reuşit să înveţe să citească şi să scrie, comunicând, astfel, în scris cu părinţii. De asemenea, o altă fetiţă a învăţat să vorbească datorită abecedarului electronic. A memorat toate cuvintele din abecedar şi apoi a început să vorbească.

TREI VOLUME Abecedarul electronic este alcătuit din trei volume: vocale, consoane şi grupuri de litere. Cartea vorbitoare, cum o numeşte inventatoarea, poate fi deschisă cu ajutorul unui calculator şi vizionată în clasă printr-un videoproiector. „Abecedarul este un suport excelent pentru exersarea cititului pe parcursul unui întreg an şcolar. Manualul cuprinde 400 de filmuleţe ce conţin lecţii pentru fiecare literă, pentru cuvinte familiare şi texte din mediul familiar copilului. În cadrul filmuleţelor se găseşte şi o parte interactivă, cu ajutorul căreia copilul învaţă să compună cuvinte pe alfabetar, să scrie cu ajutorul tastaturii”, a spus Tulbure. Cartea poate fi cumpărată de pe site-ul www.abecedar.com, la preţul de 50 de lei. În plus, manualul poate fi personalizat (fotografii, nume), la cerere, pentru fiecare copil în parte. Pentru cei care provin din medii defavorizate, softul este gratuit. Potrivit afirmaţiilor învăţătoarei, întrucât impactul abecedarului a fost unul puternic pozitiv, la scurt timp a fost lansat şi un soft pentru matematică, ce costă 30 de lei. „Matematica are doar un volum şi cuprinde tabla adunării şi scăderii. Pe softul matematică nu s-a făcut nicio cercetare, însă este un bun instrument de învăţare”, a arătat Tulbure. Pentru toate invenţiile, cadrul didactic a primit nenumărate premii şi diplome, însă, cel mai important, şi aprecierea părinţilor şi a copiilor.