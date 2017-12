Abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţă, adoptată

Proiectul de lege prin care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare a fost adoptat, ieri, de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 164 de voturi \"pentru\" şi 22 de abţineri. Executivul va putea adopta în perioada iulie-septembrie acte normative care nu fac obiectul legilor organice, prin intermediul ordonanţelor simple ce urmează a fi suspuse votului şi dezbaterilor din Parlament în următoarea sesiune parlamentară. Între măsurile avute în vedere de către Executiv, în domeniul fiscal, se numără relaxarea posturilor bugetarilor, prin introducerea de excepţii în domeniile Sănătăţii şi Educaţiei. De asemenea, se are în vedere restabilirea nivelului accizelor pentru combustibili începând cu 1 ianuarie 2013. Cât priveşte absorbţia fondurilor europene, Guvernul intenţionează simplicarea procedurilor de achiziţii, în sensul trecerii acestora din sarcina Consiliilor locale la Consiliile judeţene. De asemenea, în ceea ce priveşte domeniul Transporturilor, ar urma să se reducă la şase numărul călătoriilor pe care le poate face personalul CFR în baza unui permis de călătorie. Restricţia ar urma să opereze pentru anul 2012. (A.M.)