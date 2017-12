Primul duel prezidenţial a avut loc, sâmbătă, la Cluj, între candidatul-preşedinte, Traian Băsescu, şi candidatul PNL, Crin Antonescu. Ideea confruntării a venit de la candidatul PSD, Mircea Geoană, care a dorit o dezbatere publică pe teme de viziune politică. Pentru că, la capitolul viziune, Traian Băsescu este în pom, preşedintele a ales o dezbatere “pe produs”, în care să se laude cu realizările celor cinci ani de mandat. Dacă Geoană a refuzat să accepte termenii lui Băsescu, Crin Antonescu a participat la întâlnirea pe care mulţi o vedeau deja câştigată de actualul şef al statului. În fapt, mârlăniile lui Băsescu au fost evidenţiate flagrant de contrastul cu discursul elegant al lui Antonescu şi ironiile fine din arsenalul liberalului. Antonescu a avut un început ezitant, în care a sondat terenul. În 2004, Băsescu se dovedea fi un personaj politic carismatic cu priză la public. În 2009, Băsescu este încruntat, lipsit de carismă şi prea cuprins de frica pierderii scaunului prezidenţial. Dezbaterea dintre cei doi candidaţi a fost presărată cu glume, dar şi cu schimburi dure de replici. Băsescu a avut în faţă un Antonescu relaxat în discurs, cu răspunsuri elegante şi pline de substrat. Prima ciocnire “violentă” a avut loc la jumătatea dezbaterii, când Antonescu a spus că nu vede pe ce navă mai poate naviga Băsescu, având în vedere că România nu mai are flotă. Simţindu-se atacat şi având pe conştiinţă dosarul Flota, Băsescu a replicat greşit la o afirmaţie cât se poate de adevărată: “Nu există niciun document sub numele şi semnătura mea care să ateste că am vândut vreo navă”, a replicat Băsescu, încercând să se scuze. Ce-i drept, nici Sorin Ovidiu Vântu nu a semnat niciun document care să ateste prăbuşirea fondului FNI, lăsând sute de mii de români fără economii, dar toată lumea îl consideră vinovat. Revenind la dezbaterea dintre cei doi candidaţi, Băsescu a dovedit că îi lipsesc cu desăvârşire cei şapte ani de acasă. Venind vorba despre femeile din politică, Crin Antonescu a declarat că, în timpul mandatului său, Băsescu a promovat un model de femeie care nu este cel mai sănătos. “Din păcate, femeile din România nu sunt doar păsărici, ţigănci împuţite, sau femei cu succes facil. Aţi promovat prea mult acest tip de femeie, în loc să promovaţi modelul femeii care ţine casa şi creşte copiii şi modelul femeii de succes care pe învăţătură face carieră, nu pe tupeu, care câştigă admiraţia prin lucruri construite”, a declarat Antonescu. Replica lui Traian Băsescu a fost sub demnitatea lui, fiind de fapt un atac de mahala, de cea mai joasă speţă, făcând aluzie la prima soţie a candidatului liberal, care s-a sinucis când era la un pas de a pierde lupta cu cancerul. Comentariile sunt de prisos. Trecând elegant peste această jignire, Antonescu a replicat elegant: “Poate că soţia dumneavoastră mai merita un mandat, în ceea ce vă priveşte, cred că nu”. Conştient de enorma gafă politică pe care a făcut-o, Băsescu a intoxicat imediat presa cu comunicate în care încerca să se disculpe. Din nefericire pentru şeful statului, dezbaterea a fost văzută de o ţară întreagă. Finalul dezbaterii a adus un Băsescu care nu se mai încăpea în pene de realizările sale. El a spus că a condamnat comunismul, asociindu-se într-un fel cu cei care şi-au dat viaţa în 1989. Nimic mai ruşinos pentru un personaj ca el, care a fost membru PCR. Băsescu spune că a lăsat ţara mai mare cu circa 9.000 de kilometri pătraţi. Nimic mai fals! Toate meritele pentru câştigarea procesului de la Haga sunt ale echipei conduse de Bogdan Aurescu, Băsescu având doar onoarea de a fi contemporan cu acest succes. Probabil că Băsescu a uitat să spună că în mandatul său a fost ales şi Barack Obama preşedinte al SUA. Dezbaterea de sâmbătă a scos în faţă un Băsescu speriat, ascuns în spatele unor realizări pe care şi le asumă fără a avea vreo legătură cu ele.